Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием устойчивого антициклона с севера Европы.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. В первой половине недели в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине недели дневная температура воздуха достигнет от 20 до 24°С, будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, временами туман, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление высокое.

Ветер умеренный, от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью +8°С+13°С, днем +15°С+20°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение на море от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.