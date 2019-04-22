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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (81)
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В течение недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием устойчивого антициклона с севера Европы.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. В первой половине недели в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине недели дневная температура воздуха достигнет от 20 до 24°С, будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, временами туман, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление высокое.

Ветер умеренный, от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью +8°С+13°С, днем +15°С+20°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение на море от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.   

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (81)
Теги:
погода в Абхазии


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