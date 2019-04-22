Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. В первой половине недели в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине недели дневная температура воздуха достигнет от 20 до 24°С, будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, временами туман, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление высокое.
Ветер умеренный, от двух до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью +8°С+13°С, днем +15°С+20°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение на море от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.