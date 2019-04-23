Перемены на Юго-Западе: "Мастер и Маргарита" осваиваются на сцене РУСДРАМа

О том, как в РУСДРАМе прошла репетиция спектакля театра на Юго-Западе "Мастер и Маргарита", какие железные "преграды" встали на пути у актеров и кто в спектакле как в своей тарелке, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Нескучная классика

На сцене РУСДРАМа полумрак, из декораций только железные щиты на цепях. Актеры московского театра на Юго-Западе репетируют "Мастера и Маргариту", которые уже сегодня вечером впервые познакомятся с абхазским зрителем.

До спектакля всего несколько часов, актер Алексей Ванин, который заменяет режиссера, торопит труппу – нужно еще "отточить" несколько танцевальных номеров. Но подстроить спектакль под новую сцену оказалось не так просто. Раз за разом актеры "теряются" между щитами и путаются в движениях.

"Так, стоп! Стоп, я сказал! Это что такое? На это смотреть без слез невозможно. Что с вами? Идите и вспоминайте движения, а потом начнем заново", - доносится голос Ванина из зала.

"Мастер и Маргарита" в репертуаре театра на Юго-Западе уже 26 лет, на сухумской сцене этот спектакль поставят уже 706 раз. По словам художественного руководителя театра Олега Леушина, булгаковская история – бренд театра. На "домашней" сцене его показывают не больше двух раз в месяц. Зритель не устает от героев, а, наоборот, скучает, утверждает худрук.

"Каждый спектакль - это всегда какое-то новое действо, он наполнен новыми нюансами. За все эти годы этот спектакль также трансформировался. Сколько бы раз мы ни сыграли его и где бы это ни было, публика идет с удовольствием. Каждый раз этот спектакль собирает полные аншлаги, с ним мы объездили полмира", - добавил он.

Булгаковские "старожили"

Сам Леушин не просто наблюдает за действием из зала, уже много лет он играет роль Воланда. По его словам, актерский состав спектакля менялся несколько раз, но есть в нем и свои "старожилы". С 1993 года в спектакле задействована актриса Карина Дымонт. Уже восемь лет она играет Маргариту, но роль пришла к ней не сразу.

© Sputnik / РИА Новости Истоки магии Воланда

"Вначале я играла Карпову, потом Фриду, затем Геллу", - рассказывает она.

Вживаться в роль главной героини было не так сложно, считает Дымонт. Главное - быть искренней и быть женщиной.

"Ведь Маргарита - женщина с большой буквы. Со всеми ее слабостями и со всей силой", - добавила актриса.

Роль Мастера уже 14 лет исполняет заслуженный артист России Евгений Бакалов. По его словам, несмотря на уже слаженную игру и давно заученные реплики и сцены, Мастер, предстающий перед одним зрителем, не похож на прежнего.

"К каждой роли, которая для тебя выделяется, добавляется что-то свое, согласно твоему мироощущению и даже возрасту. Каждый раз спектакль предстает по-новому. А гастроли для нас – это новый экзамен, который придает новые силы, энергию", - рассказал он.

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За 14 лет Мастер успел сыграть с несколькими Маргаритами. У каждой из актрис был свой "демон" внутри, рассказал Бакалов.

"Роль партнерши для меня - одна из определяющих всего рисунка, подачи и толкования спектакля. Это очень много значит", - объяснил он.

Спустя час "демоническая" атмосфера царила и на сцене. Актеры все еще репетировали танцевальные постановки, пытались найти свое место среди железных щитов, одновременно световики настраивали свет. Времени на отдых нет, уже через несколько часов актеры должны будут перевоплотиться в героев романа и очаровать или зачаровать абхазского зрителя.