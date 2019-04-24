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Прием мраморного клопа в Очамчыре, 15 марта 2019

Более двух с половиной тонн мраморного клопа собрали в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (115)
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Совещание, посвященное борьбе с инвазивными вредителями, проходит в Кабинете Министров Абхазии в среду 24 апреля под председательством премьер-министра республики Валерия Бганба.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. С начала весны в республике собрано 2697 килограммов коричневого мраморного клопа, сказал министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия на совещании в Кабинете Министров в среду 24 апреля.

© Foto / из архива Артуша Сарибекян
Сарибекян рассказал, что делают с собранными в Абхазии мраморными клопами

Премьер-министр отметил, что механический сбор вредителя позволяет не применять пестициды.

"Они очень тяжелые, и естественно, мы наносим вред природе, полезным насекомым, поэтому этот метод сейчас наиболее эффективен и безопасен", - заметил Бганба.

После чего министр сельского хозяйства сообщил, что согласно плану мероприятий, который разработан и утвержден, механический сбор будет проводиться до 30 апреля 2019 года.

"В соответствии с распоряжением председателя правительства Абхазии мы подготовили приказ о создании рабочей группы под председательством замминистра сельского хозяйства. В группу вошли два специалиста управления экономической безопасности МВД Абхазии, каждый прием вредителя показывается по телевидению", - рассказал Какалия.

Около одной тонны мраморного клопа собрали в Очамчыре и Ткуарчале>>

Кроме того, Минсельхоз работает с международными гуманитарными организациями, сообщил он. Какалия добавил, что для уничтожения вредителей Россия предоставила 4700 литров препаратов, из них 2880 литров для борьбы с мраморным клопом, 1920 литров препарата для уничтожения пальмового долгоносика.

После 9 мая ожидается следующая группа гуманитарной помощи из России, это более десяти тысяч феромонных ловушек, ранцевые опрыскиватели.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (115)

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