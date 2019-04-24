Савелий Читанава: самшит в Абхазии восстанавливается

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Самшитовый лес в Абхазии восстанавливается, возобновление идет под пологом высохшего леса, сказал председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава на совещании в Кабинете Министров в среду 24 апреля.

"Это говорит о том, что жизнь продолжается, и говорить о полномасштабной гибели самшита не приходится", - добавил он.

После окончательного уничтожения самшитовой огневки, естественное возобновление растения будет продолжаться, считает он. Кроме того, специалист подчеркнул, что популяция самшитовой огневки в Абхазии значительно снизилась по сравнению с предыдущими годами.

"Снижение популяции самшитовой огневки мы видели еще в прошлом году, тогда мы провели четыре обработки, годом ранее обрабатывали шесть-семь раз", - отметил Читанава.

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Премьер-министр Валерий Бганба также отметил, что в Пицундском заповеднике самшит начинает прорастать.

"Но там нужно усилить охрану, это заповедник, там уже начали прокладывать тропинки. Я прошу экологическую прокуратуру обратить внимание, самшит восстановится, если мы дадим ему эту возможность. Вместо этого мы носимся гурьбой по этому лесу, рубим самшит, начинаем оголять земли", - сказал Бганба.

Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал самшита из Китая, в котором было насекомое.

Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10 °C, доживает до 600 лет, растет очень медленно, на несколько сантиметров в год.