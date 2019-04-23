Дбар о нацпарке "Кодорское ущелье": создан, чтобы сохранить уникальную природу

Национальный парк "Кодорское ущелье" расположен на территории общей площадью 136 440 гектаров и в соответствии с законом относится к особо охраняемым природным территориям.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Главная задача создания национального парка "Кодорское ущелье" – сохранение уникального биологического разнообразия страны, сказал в интервью радио Sputnik директор Института экологии АНА Роман Дбар.

"Национальные парки, заповедники – это особо охраняемые природные территории, они являются самым эффективным инструментом охраны окружающей среды, биологического разнообразия", - добавил он.

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Если объединить все площади всех заповедников и национальных парков Абхазии, то окажется, что около 27% от общей площади республики оказывается особо охраняемыми природными территориями.

"Это, без сомнения, мировой рекорд, потому что в этой ситуации мы превосходим даже Коста-Рику, у которой 26% территории - это особо охраняемая территория. Понятно, что процент не самоцель, главная задача – создать устойчивый каркас в такой горной стране, как Абхазия. Горные территории характеризуются только внешней неприступностью, суровостью, на самом деле они очень хрупкие, и экосистема быстро разрушается", - подчеркнул ученый.

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По этой причине при выделении границ национального парка комиссия, которая была создана еще в 2008 году, включила практически всю территорию водосборного бассейна.

"Это не только река Кодор, но и впадающие в нее ручьи, реки, притоки оказались в пределах границ национального парка. Если посмотреть на карту национального парка, то это место распадается на три кластерных участка. Самый большой охватывает среднее течение и верхнюю часть Кодорского ущелья, второй участок - это озеро Амткял и примыкающие к нему склоны, обращенные в сторону озера. Это уникальный природный комплекс", - говорит Роман Дбар.

Наконец, самый маленький кластер – Скурчинский заповедник, который располагается на берегу моря.

"Этот участок характерен тем, что единственный крупный самшитник до нашествия самшитовой огневки произрастал там. Но, к сожалению, самшитники оказались уничтоженными, но есть надежда на то, что запасы семян сохранились в почве и будут новые ростки", - подчеркнул эколог.

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На территории национального парка существует уникальное сочетание природных факторов, добавил Дбар.

"В этих местах произрастают самые высокие деревья пихты, это само по себе является уникальным явлением. Кроме этого, наберется несколько десятков видов растений, которые являются уникальными эндемичными формами, произрастающими на этом пространстве", - сказал Роман Дбар.

© Sputnik Томас Тхайцук Что цветет в Абхазии весной

Среди таких растений абхазская шток-роза, багамский василек, древний колокольчик и многие другие растения.

"Эти растения нигде больше в мире не встречаются. При создании национального парка особое внимание всегда заостряется на объектах, которые являются охраняемыми. Помимо растительности и уникальной флоры, там есть уникальная фауна, по высоким хребтам обитает кавказский тур. Но, к сожалению, благородные олени в силу отсутствия достаточных охранных мероприятий в Абхазии крайне редки, но это их зона обитания", - говорит ученый.

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При нормальном охранном режиме в национальном парке туда вернутся кавказские благородные олени, уверен он.

"Помимо этого, на территории нацпарка обитает целый ряд охраняемых во всем мире краснокнижных видов птиц, таких как орлан-белохвост, орел беркут, сокол сапсан. Кроме того, Кодорское ущелье является одним из крупных миграционных путей для птиц, каждый год осенью и весной этот путь используется огромным числом птиц, которые переваливают через главный Кавказский хребет для того, чтобы вернуться в места гнездования", - отметил Роман Дбар.

Рассказал ученый и о браконьерском промысле на территории Кодорского ущелья.

"Что касается вырубки деревьев, когда был создан Рицинский национальный парк, в первые годы были случаи, когда производились вырубки леса, затем это явление полностью прекратилось. Во-первых, рубить лес в горах может только крупная организация, это достаточно легко контролируемая вещь. Я думаю, что остановить заготовку леса в Кодорском ущелье после создания нацпарка большого труда не составит", - сказал он.

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Контролировать охоту на территории нацпарка намного тяжелее, подчеркнул Роман Дбар.

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"Это достаточно серьезная проблема, и справиться с ней в одночасье не получится, но она тоже имеет свое решение. Если вести воспитательную работу среди школьников, проводить соответствующие мероприятия, связанные с пропагандой охраны животного мира, это очень быстро даст свои плоды", - заметил ученый.

В нацпарке будет организовано проведение туристических экскурсий, чтобы гости и жители республики могли познакомиться с уникальной природой Кодорского ущелья, сказал Роман Дбар.

Постановление Кабинета Министров Абхазии об образовании национального парка "Кодорское ущелье" вступило в силу 18 апреля 2019 года. Национальный парк создан в целях сохранения природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов Республики Абхазия, а также для использования их в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для познавательного и экологического туризма.

Согласно документу, национальный парк Абхазии "Кодорское ущелье" создан на территории общей площадью 136 440 гектаров.