Новых академиков и члена-корреспондента избрала Академии наук Абхазии

В соответствии с положением Академии наук Абхазии, быть избранным в действительные члены и члены-корреспонденты АНА могут доктора наук, работающие в абхазских институтах.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Четверых действительных членов и одного члена-корреспондента избрали в Академии наук Абхазии в среду 24 апреля, сказал в интервью Sputnik вице-президент АНА Валентин Когониа.

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В соответствии с положением Академии наук Абхазии, быть избранным в действительные члены и члены-корреспонденты АНА могут быть доктора наук, работающие в абхазских институтах.

Академиками АНА по гуманитарным наукам были избраны – директор Института экономики и права, доктор наук Заур Шалашаа, доктор филологических наук Владимир Зантариа, доктор филологических наук Валентин Когониа.

Действительным членом АНА по естественным наукам была избрана доктор медицинских наук Зинаида Шевцова.

В члены-корреспонденты были выдвинуты три кандидатуры – доктор исторических наук Аслан Авидзба, доктор исторических наук, этнолог Валерий Бигуаа и доктор философских наук Иван Тарба. По итогам тайного голосования, член-корреспондентом АНА стал Иван Тарба.

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Заур Шалашаа – доктор экономических наук, директор Института экономики и права. С 1989 года он работает в Абхазском государственном университете, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжден медалью "За отвагу". Заур Шалашаа автор более 120 опубликованных работ, изданных в Абхазии, России, США, Казахстане, Турции и Мексике.

Владимир Зантария – литератор, член Союза писателей и Союза журналистов Абхазии, поэт, переводчик. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Владимир Зантария начинал карьеру корреспондентом газеты "Аԥсны ҟаԥшь" и Абхазского радио. С 1991 по 1996 год был депутатом Верховного Совета Абхазии, затем был министром культуры республики. Сейчас он советник президента Абхазии по культуре. В 2017 году Владимир Зантария стал лауреатом премии Дмитрия Гулиа.

Валентин Когониа – фольклорист, поэт, литературный критик, педагог, доктор филологических наук. С 1986 он научный, затем старший научный сотрудник АбИГИ. Его первые стихи были напечатаны в 1974 году в газете "Аԥсны ҟаԥшь".

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Произведения и статьи Валентина Когониа публиковались в журнале "Алашара", "Аԥсны аҟазара". В 2011 году удостоен Государственной премии имени Дзидзария. Он составитель двухтомного сборника произведений Таифа Аджба.

Зинаида Шевцова в 1953 году окончила Второй Московский государственный медицинский институт по специальности "врач-лечебник". В 1961 году защитила кандидатскую диссертацию. В том же году по собственной инициативе была переведена в Сухум в НИИ экспериментальной патологии и терапии АМН СССР, в котором организовала и возглавила лабораторию инфекционных вирусов. Исследования лаборатории легли в основу нового направления медицинской приматологии: сравнительная вирусная патология обезьян и человека. Удостоена звания "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия" и награждена орденом "Ахьдз-Апща" III степени.

Иван Тарба – доктор философских наук, профессор Абхазского государственного университета, заведующий кафедрой философии АГУ.