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Во время пасхальной службы в Сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.

Пасха в Абхазии: где и когда пройдут праздничные службы

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Праздник Пасхи православные всего мира отметят в воскресенье 28 апреля 2019 года.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Пасхальные богослужения начнутся во всех действующих храмах Абхазии в 23:00 27 апреля, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

"Примерно в 22:30 принесут благодатный огонь, уже в 23:00 начнутся пасхальные богослужения. Ровно в 24:00 верующие пройдут крестным ходом вокруг храмов, а завершатся богослужения к 5:00 - 6:00 утра. Так будет во всех действующих православных храмах Абхазии", - отметил иерей Виссарион.

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В день Пасхи вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после распятия. Главный праздник православия был установлен и праздновался еще в апостольское время.

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