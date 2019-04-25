Враг не прошел: российские и абхазские военные отразили нападение "диверсантов"

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Абхазии отразили нападение диверсионно-разведывательной группы противника на объединенный командный пункт в рамках совместных учений, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

© Foto / Пресс-служба ЮВО Российские и абхазские военные провели совместные учения

По замыслу учений, которые прошли на полигоне "Нагвалоу", диверсанты условного противника попытались проникнуть на командный пункт, чтобы заминировать и взорвать ключевые объекты. Подразделения оперативного реагирования и военной полиции Объединенной группировки войск (сил) заглушили внезапную атаку противника и нанесли поражение неприятелю, отметили в ЮВО.

Кроме того, российские и абхазские артиллеристы выполнили боевые стрельбы на полигоне "Цабал". Военные вели огонь из реактивных систем залпового огня "Град" по полевым лагерям, бронетехнике и группам пехоты условного противника на удалении от двух до сорока километров.

Впервые при проведении учений, отметил Астафьев, личный состав базы разделен на две противоборствующие стороны, подразделения в течение недели будут выполнять учебно-боевые задачи в двустороннем формате.

Подразделения "противника" и своих сил отрабатывают всевозможные розыгрыши условных боевых действий, основываясь на опыте современных вооруженных конфликтов. Кроме того, для отработки расширенного спектра учебно-боевых задач подразделениям базы приданы авиация 4-й армии ВВС и ПВО и корабли Черноморского флота.

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Всего в учениях принимают участие около трех тысяч военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и бронетранспортеры БТР-82АМ.