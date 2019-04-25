Рицинский нацпарк ожидает принять до 10 тысяч туристов на майские праздники

По прогнозам дирекции Рицинского реликтового национального парка, с 1 по 10 мая нацпарк посетят от восьми до десяти тысяч человек.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Посещаемость Рицинского реликтового национального парка увеличилась на 20% с начала 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, рассказала на радио Sputnik Абхазия директор нацпарка Рита Лолуа.

"Как показывает статистика, за первые три с половиной месяца этого года у нас идет увеличение посещаемости парка на 20% в сравнении с прошлым годом. Не знаем, какие будут погодные условия, но мы надеемся, что в этом году будет больше людей, чем в 2018 году", - отметила Лолуа.

Она уточнила, что в 2016 году Рицинский парк посетили 608 тысяч человек, в 2018 году – 397 тысяч человек. На майские праздники - с 1 по 10 число, прогнозирует Лолуа, нацппарк посетят от восьми до десяти тысяч человек. Подготовка к летнему курортному сезону уже началась.

"Пятый год подряд мы заключаем договор с гудаутским ДРСУ на проведение ямочных работ дороги. В среднем на это у нас уходит четыре-пять миллионов рублей. Инспекторы-лесники убирают упавшие во время снегопадов на обочины деревья и ветки. Вслед за ними работает коммунальная служба, которая очищает дороги от камней и заносов до смотровой площадки озера Рица", - уточнила Лолуа.

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Большой объем работы проведен по направлению к Гегскому водопаду, где река смыла дорогу. С помощью наемной техники поменяли русло реки. Дорогу к дольменам в Куджба иашта к сезону выровняли и подсыпали. На Ауадхаре лежит большой снег, и техника пока не может добраться до этих мест.

От зимних морозов вышли из строя много осветительных плафонов, электрокабели пришли в негодность. Работы по их замене уже начались.

Администрация Рицинского реликтового нацпарка приобрела новую спасательную лодку, а инспекторы прошли обучение и выполняют функции спасателей.

Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц.

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Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.