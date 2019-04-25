Уроки здоровья: школы диабета в Абхазии разрушили стереотипы

Пресс-конференция по итогам открытия школ диабета в Сухуме и Гагре прошла в пресс-центре Sputnik 25 апреля.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Основная цель школ сахарного диабета в Абхазии - предоставление достоверной информации о болезни, рассказала Sputnik координатор проекта "Создание и развитие школ диабета в Абхазии Асида Адлейба.

"К сожалению, количество больных с каждым годом неуклонно растет, и поток информации, который поступает им от родственников, СМИ, из интернета не всегда достоверный. Тем самым пациенты путаются, как же правильно себя вести", - объяснила эндокринолог Центральной больницы Гагрского района Эсма Асландзия.

В школах сахарного диабета Сухума и Гагры с сентября 2018 года прошли обучение 170 человек. В школе сахарного диабета при Сухумской городской клинической больнице приняли 90 человек. 60% из них женщины, 40% - мужчины. В Гагре в лекциях приняли участие 80 пациентов, среди которых 65% женщин и 35% мужчин. Обучающие тренинги проходили отдельно для больных с первой и второй степенью сахарного диабета, в том числе и для тех, кто находится на инсулинотерапии.

"В начале нашего обучения практически у всех наших больных был избыточный вес, был дефицит информации о своей болезни и способах самоконтроля. Практически у всех были осложнения, наиболее частые – поражение глаз и поражение нервных окончаний", - рассказала врач-эндокринолог Сухумской городской клинической больницы Нана Аргун.

По словам Асландзия, школа сахарного диабета – это цикл занятий, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. Ознакомительные лекции проводились при финансировании организации ПРООН и Европейского союза два раза в неделю, занятия начинались со знакомства участников.

"Пациенты рассказывают, как они заболели, что привело их в нашу школу, и делятся своими личными историями", - рассказала она.

Помимо прослушивания курса лекций, пациенты также должны были ежедневно вести дневник своей болезни для регистрации ежедневного уровня крови.

"Эти дневники служили для нас индикаторами эффективности нашей работы. Каждое занятие они посещали с этими дневниками, и мы могли наблюдать положительную или отрицательную динамику. К сожалению, не все пациенты вели дневники и посещали занятия, но это уже вопрос самодисциплины", - добавила Аргун.

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Специалисты школы диабета также поставили перед собой задачу разрушить существующие стереотипы о болезни. Больше всего мифов, по словам эндокринологов, "витает" вокруг специального режима питания при сахарном диабете.

"К примеру, большинство пациентов думают, что гречка снижает уровень сахара в организме, так же, как и желтая мамалыга, а жир или мясо наоборот запрещены. Кроме того, пациенты используют народные средства для самолечения, что может привести к серьезным проблемам", - сказала Аргун.

По словам эндокринологов, многие пациенты все еще боятся инсулинотерапии и воспринимают процедуру как наркотическую зависимость.

"Пациенты начинают отказываться. Хотелось бы объяснить людям, что инсулин – это не наш враг. Если мы используем его грамотно, он может спасти жизнь, когда это необходимо", - объяснила Асландзия.

Сахарный диабет наравне с онкологическими заболеваниями входит в четверку смертельных болезней. Передаваться диабет может наследственно, либо приобретаться в результате нездорового образа жизни. Эндокринологи отметили, что для профилактики заболевания необходимо проходить проверку хотя бы раз в год. Основные симптомы сахарного диабета: жажда, учащенное мочеиспускание. В группу риска входят люди с избыточным весом, подверженные стрессовым ситуациям и ведущие пассивный образ жизни.

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Несмотря на то, что лекции в школах диабета закончились, по словам врачей, эндокринологи Абхазии готовы принимать и консультировать пациентов. Кроме того, Ассоциация эндокринологов Абхазии планирует открыть школы в других районах Абхазии, а также запустить новую общественную диабетическую организацию, в которую войдут не только сами пациенты, но и члены их семей.