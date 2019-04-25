"Келешбей" предстал перед майкопским зрителем

Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг", в котором участвуют Молодежный театр и Абхазский драмтеатр, проходит в Майкопе с 22 по 28 апреля.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Государственный Молодежный театр Абхазии показал на Международном фестивале адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" спектакль "Келешбей", рассказал корреспонденту Sputnik актер театра Ахра Кварчия.

© Фото : Public domaine Создатель абхазского флота: 210 лет назад погиб владетельный князь Келешбей

"Мы уже выступили. Конечно, мы сильно волновались, но спектакль прошел хорошо. Зритель хорошо нас принял. После спектакля зрители подходили и говорили, что тема им близка, что спектакль их тронул. Это нас очень воодушевляет, тем более, что мы впервые участвовали в фестивале", – признался Кварчия.

Он также добавил, что новая сцена в Майкопе во многом похожа на сцену в Абхазском драматическом театре, поэтому особых проблем с адаптацией спектакля не возникло.

"Немного опасались за свет, так как в филармонии, где мы выступали световая аппаратура устаревшая. Тем не менее, у нас все хорошо прошло", – отметил актер.

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Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" проходит в Майкопе с 22 по 28 апреля. В нем участвуют 12 театральных коллективов из Нальчика, Черкесска, Назрани, Грозного, Владикавказа, Цхинвала, Махачкалы. Абхазию представляют два театра – Абхазский государственный драматический театр и Государственный Молодежный театр.