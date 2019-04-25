"Келешбей" предстал перед майкопским зрителем

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Государственный Молодежный театр Абхазии показал на Международном фестивале адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" спектакль "Келешбей", рассказал корреспонденту Sputnik актер театра Ахра Кварчия.
"Мы уже выступили. Конечно, мы сильно волновались, но спектакль прошел хорошо. Зритель хорошо нас принял. После спектакля зрители подходили и говорили, что тема им близка, что спектакль их тронул. Это нас очень воодушевляет, тем более, что мы впервые участвовали в фестивале", – признался Кварчия.
Он также добавил, что новая сцена в Майкопе во многом похожа на сцену в Абхазском драматическом театре, поэтому особых проблем с адаптацией спектакля не возникло.
"Немного опасались за свет, так как в филармонии, где мы выступали световая аппаратура устаревшая. Тем не менее, у нас все хорошо прошло", – отметил актер.
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Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" проходит в Майкопе с 22 по 28 апреля. В нем участвуют 12 театральных коллективов из Нальчика, Черкесска, Назрани, Грозного, Владикавказа, Цхинвала, Махачкалы. Абхазию представляют два театра – Абхазский государственный драматический театр и Государственный Молодежный театр.