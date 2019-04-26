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Студенты в АГУ

Студентам Абхазского госуниверситета увеличат стипендии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Решение о повышении стипендий студентам Абхазского государственного университета вступит в силу с 1 мая 2019 года.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Размеры базовой и повышенной академической стипендии студентам Абхазского государственного университета будут увеличены, сказал руководитель аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия на заседании в Кабмине в пятницу 26 апреля.

"В соответствии с законом Республики Абхазия данные средства были предусмотрены в республиканском бюджете. Проект решения правительства предполагает установить базовую стипендию в размере одной тысячи рублей в месяц (ранее сумма составляла 600 рублей – ред.) и повышенную академическую стипендию в размере 1500 рублей в месяц (ранее сумма стипендии составляла тысячу рублей – ред.)", - добавил Давид Сангулия.

Решение о повышении стипендий студентам Абхазского государственного университета вступит в силу с 1 мая 2019 года.  

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