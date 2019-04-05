Абхазcкий госуниверситет впервые проведет олимпиаду для абитуриентов

Олимпиада для абитуриентов проходит в Абхазском государственном университете с 12 по 14 апреля, победители смогут без экзаменов поступит в вуз и в дальнейшем обучаться на бюджетной основе.

СУХУМ, 5 апр — Sputnik, Сария Кварацхелия. Впервые в истории Абхазский государственный университет проведет олимпиаду для поступающих в вуз, рассказала корреспонденту Sputnik завкафедрой абхазской литературы Диана Аджинджал.

"Абитуриенты могут пробоваться на все факультеты, которые представлены в АГУ. У нас восемь факультетов и отделение искусств. Олимпиада будет проводиться по одному, профилирующему, предмету. Победители и призеры зачисляются в университет без экзаменов на бесплатное обучение", — рассказала Аджинджал.

В начале апреля преподаватели Абхазского госуниверситета посетили все районы Абхазии, встречались с выпускниками школ и рассказывали им об учебе в АГУ.

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На этих встречах также презентовали и новое отделение, которое открывается при филологическом факультете вуза — "Теория перевода и межкультурная коммуникация". Переводчики сегодня в Абхазии, как отметила Аджинджал, очень востребованы, в республике чувствуется нехватка переводчиков даже с русского на абхазский.

"Мы показали выпускникам ролики про жизнь университета, рассказали им про обучение в АГУ. Сегодня условия в университете хорошие, у нас открылось новое, отремонтированное общежитие, что немаловажно. Учебные программы по российским стандартам. Детей это все очень заинтересовало, многие после презентации подходили и задавали уточняющие вопросы. Многие хотят к нам. Мы очень довольны нашими поездками", — подчеркнула завкафедрой абхазской литературы.

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Олимпиада для абитуриентов пройдет в Абхазском государственном университете с 12 по 14 апреля, победители смогут без экзаменов поступит в вуз и в дальнейшем обучаться на бюджетной основе.