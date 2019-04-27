Жертвенное животное и моление: как в Абхазии празднуют Пасху

О том, как абхазы традиционно отмечают Пасху (Амшапы), какие ритуалы принято проводить в этот день, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Приготовление к празднику

В день празднования Пасхи (Амшапы - ред.), согласно абхазским традициям, глава семьи поднимается рано утром, омывает руки и лицо. После этого он выходит во двор и, встав лицом к востоку, благодарит Бога за возможность встретить праздник всей семьей в здравии и просит Его предоставлять такую возможность и в будущем.

© Sputnik / Илона Хварцкия Пасха в Абхазии: где и когда пройдут праздничные службы

После этого мужчина в ознаменование праздника производит три выстрела в воздух из охотничьего ружья. Хозяйка дома также в это утро произносит слова благодарности Всевышнему и приносит с утра в дом свежую воду.

После завтрака в семье начинается "битва" пасхальными яйцами. Старший член семьи подставляет своего "боевика" – младший ударяет. Проигравший отдает разбитое яйцо победителю.

Пасхальный стол

После полудня в день Пасхи в абхазских семьях накрывают "поминальный стол" усопшим родственникам семьи. Среди угощений обязательно мясо, будь то говядина и птица. Многие в этот день специально забивают жертвенное животное. В то время, "когда солнце поднимается в небеса с рост дерева", глава семьи пригоняет амшапыдзыс ("амшаԥыӡыс" - жертвенный пасхальный козленок) к тенистому дереву. Омыв мордочку и копытца козленка, хозяин становится лицом к востоку и произносит слова молитвы, затем закалывает животное.

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В Восточной Абхазии принято, чтобы на пасхальном столе горела восковая свеча, а под столом, на полу, стояла сковорода с тлеющими кусочками свечи и ладана. В западной части страны, свечу зажигают лишь в том случае, если недавно один из членов семьи ушел из жизни.

В день Пасхи абхазы открывают зарытый в землю глиняный кувшин (ахапшьа), наполненный виноградным суслом, который получают от первого сбора винограда. Открытие ритуального кувшина считается священным делом главы семьи.

Символы Пасхи

По представлениям абхазов, красный цвет, которым окрашивают пасхальное яйцо символ силы, приносит семье радость, как огонь в очаге – источник уюта в доме, как животворящее солнечное тепло.

Такие представление перекликаются с традициями древних культур. В мировой мифологии, яйцо выступает в качестве источника Вселенной, некоей творческой силы. В египетской мифологии яйцо дает человеку потенциальную возможность на жизнь и бессмертие.

При подготовке материала использована книга Валерия Бигуаа "Ритуальный мир традиционной религии абхазов".