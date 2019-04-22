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Никакого маргарина: специалисты рассказали, как выбрать пасхальные куличи

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Роспотребнадзор посоветовал выбирать куличи на Пасху из натуральных ингредиентов и внимательно смотреть, чтобы верхушка кулича не была мокрой.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. При покупке готового кулича на Пасху специалисты Роспотребнадзора призвали обращать внимание на состав и выбирать куличи из натуральных ингредиентов.

"В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель", - говорится на сайте ведомства.

Кроме того, верхушка кулича должна быть сухой, если она подмокла, кулич может оказаться испорченным до окончания срока годности, уточнили в ведомстве.

Также эксперты советуют не покупать куличи, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, особенно для детей, так как ими легко подавиться. Отдать предпочтение лучше натуральным украшениям – миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури, отметили в Роспотребнадзоре.

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Теги:
Роспотребнадзор, Пасха


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