"Друзья-Сябры": журналисты из Белоруссии и России прибыли в Абхазию

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В рамках проекта "Друзья-Сябры" в Абхазию с ознакомительным визитом приехали журналисты из Белоруссии и России.

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, открывая встречу, поприветствовал коллег на абхазской земле.

"За последние 25 лет мы активно общаемся с российскими коллегами, работаем вместе. Но нам всегда не хватало присутствия здесь белорусских журналистов", - отметил Хашиг.

Он подчеркнул, что у абхазских журналистов есть большая заинтересованность в проекте "Друзья-Сябры".

"Мы даже готовы постучаться к вам клуб. Если вы нас примете, то мы будем расширять вашу дружескую компанию", - заметил председатель Союза журналистов Абхазии.

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Сопредседатель "Друзья-Сябры" с российской стороны Владимир Мамонтов рассказал о деятельности клуба. Он отметил, что при клубе работают Школа журналистики и телевизионная мастерская, действует клуб главных редакторов России и Белоруссии, проводится конкурс лучших работ на союзную тематику.

Сопредседатель клуба "Друзья-Сябры" с белорусской стороны Елена Еловик отметила, что журналисты люди творческие, но очень не доверчивые.

"Мы, конечно, много читали и слышали о красоте абхазской природы, красоте души абхазской, и мы хотели это увидеть. Мне кажется, что символично приехать в Абхазию накануне двух событий: Пасхи и 75-летия освобождения нашей некогда общей родины. Приятно отметить, что среди ее защитников было немало ваших соотечественников", - подчеркнула она.

Советник президента Абхазии по культуре Владимир Зантария сказал, что у Абхазии большая ностальгия по отношениям с Белоруссией, которые прервались после распада Советского союза.

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"Мы любим братскую Белоруссию, скучаем по песням "Песняров". Сейчас после распада СССР мы отдалены друг от друга. Непосредственное общение не с чем сравнить. В советское время в моем родном селе Тамыш на протяжении 20 лет почти отдыхали дети из Белоруссии. С Барановичского ткацкого комбината приезжали, на базе тамышской школы был создан пионерский лагерь и мы постоянно общались", - отметил Зантария.

"Друзья-Сябры" намерены посетить достопримечательности республики.