Праздник под запретом: как отмечали Пасху в советской Абхазии

О том, почему в советское время дети боялись ходить в школу после Пасхи и какие ритуалы запрещены накануне праздника, читайте в материале Sputnik.

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Пасха для православного населения Абхазии один из главных праздников. К нему готовятся заранее, за несколько дней хозяйки соревнуются в украшении пасхальных яиц и самом оригинальном и нежном тесте для куличей. Но сравнительно недавно этот праздник был "вне закона".

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В советское время было запрещено официально отмечать Пасху - вся атрибутика, связанная с религией, считалась постыдной.

В абхазских семьях праздник все же отмечался, впрочем, не так масштабно, как сегодня. Особенно его прихода ждали дети. По словам жительницы села Кутол Риммы Кутарба, в Пасху маленьких членов семьи наряжали в лучшие костюмы, ребята ходили друг к другу в гости и делились угощениями. Но любимым делом все же была покраска яиц. Использовали тогда чернила, луковую шелуху или бузину. Краски появились позже.

Были у детей и свои "фишки". Чтобы яица стали крепче, варили их носиком вниз, а иногда даже халтурили - находили похожий по форма камень и пытались "замаскировать его".

Главным условием школьников было вовремя успеть смыть следы краски с рук до окончания выходных.

"Не дай Бог, если придем в школу с испачканными руками. Даже проверяли. Не разрешалось, нельзя было. Тогда не признавалась церковь, считалось, что церковь – это темнота, и детям ничего не дает", — объяснила жительница села Эшера Цуца Кецба.

Строгие преподаватели тщательно высматривали следы краски на руках учеников.

"Они говорили, никакого Бога нет, как вам не стыдно, что вы несете. Говорили, что это абсолютно ни к чему, что за это вообще исключат из школы. Я не носила (яйца - ред.), потому что знала, что со мной будет, а ребята приносили и девочки такие боевые приносили. Но у меня краска оставалась на руках, и за это я тоже получала", - вспоминает Римма Кутарба.

Римма Барцыц, выросшая в Гудауте, помнит, как в пасхальное воскресенье детей отправляли относить угощения к родственникам. Детьми они очень любили этот праздник, так как в этот день бились крашенными яйцами и надевали новую одежду ярких цветов.

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Римма Золотинсковна рассказала, что в день Пасхи ее бабушка говорила спокойно, вполголоса и всегда соблюдала некоторые ритуалы.

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"Ставили стол, накрывали его. И с одной стороны в помещении ставили лавочку со спинкой. На нее бабушка клала чистенькую подушку. Там же вешала чистейшее полотенце. Она делала это исключительно сама. Мы маленькими детьми, конечно, приставали к ней с расспросами, и она объясняла, что это для того случая, если кто-то явится, захочет передохнуть немного. Это не говорилось открыто, но она имела ввиду ушедших в иной мир родственников. Я видела это не раз и не два. Так делали не только у нас, но и у соседей", — вспомнила она.

Женщины рассказали, что в пасхальный день никто не ложился прилечь поспать. Как объясняли взрослые, в таком случае весь год человек был бы в сонном состоянии.

По словам историка Людмилы Лазба на пасхальном столе у абхазов обязательным было национальное блюдо — "аиладж" (блюдо из кукурузной муки с добавлением первого сыра — ред.).

Во многих семьях в день Пасхи вспоминают усопших родственников. Однако, по словам историка, поминальные столы в последнюю неделю перед праздником недопустимы. Умерших принято поминать лишь после празднования "Женской Пасхи".