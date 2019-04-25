"Карамель" и "кружева": как оригинально украсить пасхальный кулич

Экономист по образованию и творческая натура в душе Эсма Пачулия показала, как украсить кулич так, чтобы его было даже жалко съесть.

Оказывается, оформить кулич можно не только белой глазурью и цветной присыпкой. В оформлении можно использовать все подручные средства от сухофруктов, до лепестков розы и даже макарон.

Жительница Сухума Эсма Пачулия показала, как украсить кулич так, чтобы его было даже жалко съесть.

Для начала готовим глазурь. Для этого понадобится:

Вода - 6 столовых ложек

Желатин – 1 пачка

Сахар – 200 граммов

Лимонная кислота – 0,5 чайной ложки

Две столовые ложки воды заранее смешиваем с желатином. В сотельнике отдельно смешиваем сахар и четыре столовые ложки воды, ставим на печку до полного растворения сахара, а затем добавляем желатин, а также немного лимонной кислоты.

Взбиваем смесь до образования плотной густой массы. По словам Эсмы, в глазурь она специально не добавляет яйца, чтобы масса не ломалась и не крошилась.

Приступаем к декору куличей

Эсма предлагает украсить их карамелизированными грушами или яблоками. Фрукты можно превратить в декор двумя способами. Для первого варианта понадобится:

Натуральный краситель – 1 пачка

Кандурин (пищевой краситель для дизайна продуктов) – 1-2 баночки

Уксус или лимонная кислота – 0,5 чайной ложки

Вода – 200 граммов

Сахар – 400 граммов

Водка – 0,5 чайной ложки

Предварительно смешиваем 200 граммов воды и 400 граммов сахара, разогреваем до полного растворения и добавляем краситель.

Нарезаем фрукты тонкими кусочками и добавляем в получившуюся массу. Оставляем "замачиваться" на огне на 15 минут. После того, как фрукт "сварился" оставляем его на 15 минут в массе, чтобы цвет впитался.

Когда фрукты высохнут, покрываем их кандурином, заранее разбавленным с водкой. Купить кандурин можно в кондитерских или дизайнерских лавках. Высушить фрукты можно в духовке, либо на солнце.

Можно придать фруктам сразу несколько цветов. Процесс займет немного больше времени, но результат того стоит.

На противень положите пергаментную бумагу и разложите кусочки фруктов. Смешайте две столовые ложки сахара и краситель. Если смесь не разбавляется, добавьте немного воды.

Покройте кусочки красками так, чтобы они смогли смешаться. Отправьте в печь при 80С, пока сахар полностью не растворится. Сушить можно при комнатной температуре (около 5 дней) или в духовке на специальном режиме (примерно 1,5 часа). После того, как фрукты высохли, покройте края кандурином.

Украсить кулич можно и кружевами. Для кружевного декора понадобится:

Подсолнечное масло – 1 столовая ложка

Вода – 0,5 столовой ложки

Мука – 0,5 столовой ложки

Пищевой краситель – 1 пачка

Смешайте все компоненты и поджарьте смесь, как блинчик – до полного выпаривания воды.