Историческая акция "Диктант Победы" пройдет в Сухуме

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Всероссийская историческая акция "Диктант Победы" пройдет 7 мая в средней школе №3 в Сухуме, сказал в интервью Sputnik помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

"Эта замечательная акция приуроченная ко Дню Победы советского народа над фашистской Германией. Его основная задача – привлечение внимания к истории Великой Отечественной войны повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи", - добавил он.

Евгений Павлов отметил, что это весьма условный диктант, своеобразное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны.

"Принять участие в акции может абсолютно любой желающий, более того, те кто не смогут прийти на место проведения мероприятия, смогут пройти онлайн-тестирование, которое будет проходить с 14:00 7 мая. Для этого нужно зайти на сайт rossotr@rs.gov.ru, зарегистрироваться и пройти тестирование", - рассказал Павлов.

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"Диктант Победы" проводится для того, чтобы предоставить возможность его участникам независимую оценку своих знаний о Великой Отечественной войне, считает Павлов.

"В последнее время, мы часто видим попытки искажения нашей истории. Поэтому, в условиях информационного искажения исторических фактов, очень важно напомнить себе о событиях тех лет", - отметил он.

В день акции, 7 мая, площадки диктанта, посвященного событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы, будут организованы в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Молдавии, Монголии, Польше, Сербии, Таджикистане, Узбекистане, Чехии и Южной Осетии.

Свои площадки для проведения "Диктанта Победы" предоставляют не только представительства Россотрудничества – в акции участвует много партнеров, среди которых библиотеки, университеты, культурно-исторические комплексы, школы, вузы, общественные организации.

Узнать адрес площадки проведения "Диктанта Победы" участники могут, обратившись в представительства Россотрудничества в указанных странах.

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Адреса и контакты представительств можно найти на сайте Россотрудничества www.rs.gov.ru, перечень стран также представлен на сайте диктантпобеды.рф