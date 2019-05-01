Мир, труд, май: как отмечали Первомай в советской Абхазии

Первое мая (Праздник труда, День труда, Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся) — отмечается во многих странах 1 мая или в первый понедельник мая.

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Празднование Первомая, который сегодня именуется Днем Труда, в советской Абхазии всегда проходило массово. Как рассказал в интервью радио Sputnik бывший глава администрации Очамчырского района Игорь Гургулия, это был праздник, объединявший все население республики.

"К 9 часам утра в районных центрах строили трибуны, где потом выступали с речами руководители районов. В президиум приглашались партийные чиновники, руководители колхозов, совхозов, предприятий и организаций, другими словами передовики производства", - поделился воспоминаниями Гургулия.

В Очамчырском районе в День весны и труда собиралось 10-15 тысяч человек, отметил он. Всего в районе было 28 колхозов и совхозов, из каждого приезжали люди. По его словам, многие шли на Первомайский парад вместе с детьми, впереди шли крестьяне, которые собирали чай, производили табак и другие передовики производства. Когда колонны проходили мимо трибуны, то во всеуслышание объявляли кто какое село, а также колхоз или совхоз представлял.

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"Мы тогда начинали скандировать: "Ура! ура! ура!" Все были в приподнятом настроении, это был настоящий праздник, который в то время назывался День международной солидарности трудящихся", - рассказал Гургулия.

Первомай берет свое начало в американском городе Чикаго, где в этот день 1886 прошла масштабная акция протеста рабочих. Уставшие от невыносимых условий люди требовали ограничения количества трудовых часов в сутки до восьми. После того, как коммунисты в Варшаве первый раз отметили эту дату, вдохновившись примером американцев, российские рабочие тоже пришли к мысли о начале подобных акций. Первые массовые демонстрации пролетариата в России были отмечены в 1897 году.

Но, несмотря на то, что праздник труда был официально признан властями, массовые гулянья еще долго носили неформальный характер. И уже в 1917 году миллионы людей шагали по улицам, требуя свержения царской власти. Приход большевиков к власти стал важным этапом празднования Первомая. В Советском Союзе Первомаю присвоили звание "самого масштабного праздника в Советском Союзе".

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Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел "политическую окраску", но постепенно этот контекст терялся. Сегодня праздник отмечается в 142 странах, где в этот день организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия. В современной Абхазии праздник отмечается с 2011 года.