Поддать газу: как автогонщик Дмитрий Гвазава доехал до Франции

СУХУМ, 1 май – Sputnik. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава участвует в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4, рассказал Гвазава на радио Sputnik Абхазия.

"Это серьезный класс кузовных автомобилей, которые намного быстрее тех, что выступают в Mitjet 2L. Например, это Mercedes-Benz GT, BMW M4, Aston-Martin, Audi R8. Сам я выступаю на французской марке Alpine. Это возрожденная марка компании Renault. Для меня это новый опыт, новая страна, новые трассы, новый автомобиль", - поделился Гвазава.

Он рассказал, что в заездах Чемпионата Франции по гонкам класса GT4 участвует 44 экипажа по два человека, которые садятся за руль по очереди. Продолжительность гонки - один час, пилоты сменяют друг друга на пит-стопах каждые 30 минут.

В одном экипаже с Дмитрием Гвазава ездит молодой автогонщик Данила Иванов, который тоже ранее участвовал в Mitjet 2L.

"Очень много интересного, в особенности работы с резиной. В Mitjet мы ездили на гражданской резине, сейчас ездим на slick (гладкая шина без протектора - ред.). Когда на трассе 44 автомобиля, собрать чистый круг, чтобы квалифицироваться, очень сложно. Но это дело наживное, и мы не боимся", - сказал Гвазава.

Гвазава признался, что в первой гонке его команде не повезло и им пришлось сойти с трассы по техническим причинам. Второй заезд был успешнее и, стартовав с 29 позиции, команда финишировала на 16-ой.

"Пилоты поделены на классы. Есть PRO AM класс и есть AM класс. Мы как новички ездим в классе Am. Мы заняли 16 место из 44, но в своем классе мы были вторые. Даже если бы мы заняли первое место в "Абсолюте", мы все равно стали бы первыми только в своем классе", - объяснил автогонщик.

Чемпионат Франции класса GT4 состоит из шести этапов, в каждой из которых проходит по две гонки. Второй этап состоится в середине мая 2019 года в городе По, где проходил первый гран-при Формулы -1.

Заезд предстоит не легкий, так как трасса сложная и довести автомобиль до финиша будет не просто, отметил Гвазава.