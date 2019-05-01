Ласковый май: погода в Абхазии на ближайший месяц

Какая будет погода в мае, а также до какой отметки прогреется температура морской воды, рассказала Sputnik главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба.

СУХУМ, 1 май – Sputnik, Бадри Есиава. Первая половина мая будет немного дождливой, а вот после майских каникул установится теплая погода, рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Республики Абхазия Лариса Ахба.

"В первой половине мая иногда еще будут дожди, но температура ночью уже не будет такой низкой, как в апреле. Временами от +12°С до +14°С, а со второй половины месяца – от +15°С до +17°С. В максимальных дневных температурах тоже будут наблюдаться перепады, но таких холодов и дождей, как в прошлом месяце мы не увидим", - поделилась прогнозами Ахба.

Температура морской воды будет постепенно повышается, в мае море прогреется до +16°С и даже до +18°С.