Минобразования: учеников второй школы Сухума распределят в другие учебные заведения

Пожар в средней школе N2 в Сухуме вспыхнул рано утром 2 мая.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Учеников Сухумской средней школы N2 распределят в другие учебные заведения столицы, сказал министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.

"Я надеюсь, что учебные классы не пострадали, но тем не менее продолжать учебный процесс в школе уже невозможно", - отметил министр.

В Минобразования республики сегодня будет принято решение о том, по каким школам распределить детей.

"Только в начальных классах более 600 учеников. Уже директора других школ сказали о том, сколько детей они могут забрать. У меня в 12 часов совещание с руководителями отдела образования и директорами школ, мы будем стараться не прерывать учебный процесс, будем распределять детей", - подчеркнул Какоба.

Если будет необходимость, то на одну или две недели детей могут отпустить на летние каникулы, отметил министр. В школе учатся 1250 человек.