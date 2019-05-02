Абхазская оппозиция выдвинет на пост президента Аслана Бжания

Пресс-конференция, на которой объявили имя кандидата в президенты, состоялась в четверг 2 мая.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Кандидатом в президенты от Блока оппозиционных сил будет выдвинут Аслан Бжания, об этом на пресс-конференции Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия (ОНД - ред.) заявил руководитель штаба ОНД Теймураз Хишба.

18 апреля Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы.

"Сегодня мы можем сообщить о том, что ситуация со здоровьем Аслана Георгиевича стабилизировалась. Определенные признаки улучшения его здоровья налицо. Все это дает нам уверенность в том, что в ближайшее время Аслан Георгиевич Бжания, после проведения необходимого курса лечения, вновь войдет в строй и продолжит свою политическую деятельность. Следует сказать и о том, что в больнице приняты повышенные меры безопасности", – отметил Теймураз Хишба.

Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района. Учился на инженера во Фрунзенском политехнический институте. В 1982 году перевелся в Московский автомобильно-дорожный институт, который окончил в 1985 году. В 1991 году окончил Высшие курсы КГБ СССР и с 1991 по 1992 годы работал в КГБ Абхазии. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годы Бжания служил в органах госбезопасности Абхазии.

© Sputnik Роберт Джопуа Посольство Абхазии в Москве: следим за состоянием здоровья Аслана Бжания

С января 2009 года по февраль 2010 года работал советником по экономическим вопросам Посольства Абхазии в России.

С 2010 по 2014 годы возглавлял Службу государственной безопасности Абхазии.

В августе 2014 года участвовал в президентских выборах.

В 2015 году возглавил Фонд социально-экономических и политических исследований "АПРА".

С 2017 года по настоящее время депутат Народного Собрания Абхазии. 18 апреля 2019 года Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

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