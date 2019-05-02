Минобразования: восстановление второй школы начнется в ближайшее время

Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба рассказал, когда будет восстановлено здание школы N2 в Сухуме.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Восстановление средней школы N2 в Сухуме, пострадавшей от пожара, начнется в ближайшее время, сказал министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.

К следующему учебному году школа полностью возобновит работу, отметил он.

"К сожалению, до 80% крыши здания сгорело. По заключению специалистов МЧС, продолжать учебный процесс в школе невозможно, поэтому мы приняли решение распределить учащихся по трем образовательным учреждением", - добавил он.

Учащиеся с пятых по одиннадцатые классы продолжат занятия в здании очно-заочной школы Сухума, учащиеся начальных классов в школе "Альфа" и в здании средней школы N3.

Учебный процесс продолжится с понедельника 6 мая, подчеркнул министр.

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Оборудование школы не пострадало, отметил он. Президент республики Рауль Хаджимба дал поручение соответствующим структурам немедленно начать восстановление крыши и отремонтировать классные помещения, сказал Какоба.

"Президент дал команду временно накрыть школу специальным материалом, чтобы спасти оборудование внутри школы", - сказал министр.

Он также добавил, что при строительстве школы строители не предусмотрели противопожарную сигнализацию.

"Там ежедневно находятся охранники, которые через монитор наблюдает за тем, что происходит, но увидеть, что происходит на чердаке, было невозможно", - подчеркнул министр.

Также Адгур Какоба отметил, что пожарная безопасность во многих школах республики оставляет желать лучшего.

Ранее в интервью Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по городу Сухум и Сухумскому району Тимур Квициния заявил, что противопожарной сигнализации во второй сухумской школе не было.