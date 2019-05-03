СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Задержаны трое подозреваемых в похищении Омара Мерцхулава, сообщила в пятницу 3 мая Генеральная прокуратура Абхазии.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 23 апреля в гаражах, принадлежащих Эрику Чкадуа, правоохранители обнаружили находящийся в розыске автомобиль "Mercedes-Benz", в его салоне были найдены и изъяты огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки, в багажнике находились государственные номерные знаки России. Во втором гараже находился ранее угнанный автомобиль "Lexus" белого цвета.

© Sputnik / Томас Тхайцук Следствие по похищению Омара Мерцхулава передано в Генпрокуратуру Абхазии

19 апреля 2019 года, по подозрению в совершении разбойного нападения и похищении человека, угоне, незаконном обороте наркотиков и хранении огнестрельного оружия был задержан Адгур Дзкуа, 1974 года рождения, его арестовали на два месяца. Дзкуа вину не признал.

24 апреля был задержан Беслан Бганба, 1982 года рождения, который подозревается в совершении разбойного нападения, похищении человека, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. В отношении подозреваемого Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он не признал свою вину.

30 апреля правоохранители задержали Эрика Чкадуа, 1979 года рождения, подозреваемого в совершении разбойного нападения, похищении, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. 3 мая Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Оперативники нашли автомобиль, на котором, возможно, похитили мужчину в селе Гумиста>>

Расследование продолжается, данных о месте нахождения Омара Мерцхулава у следствия в настоящее время нет.

17 апреля в 22:40 Омар Мерцхулава, 1979 года рождения, управлявший Mercedes-Benz Sprinter был остановлен белым внедорожником по улице Эшерская в селе Гумиста Сухумского района. Из автомобиля вышли трое неустановленных следствием лиц в камуфлированной форме, в масках, вооруженные огнестрельным оружием, и похитили Мерцхулава.

Позже Mercedes-Benz Sprinter был обнаружен на пустыре в селе Гумиста.