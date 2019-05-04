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Борьба с мраморным клопом

Средства борьбы с мраморным клопом поступили в Абхазию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (118)
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Химикаты для борьбы с мраморными клопами и феромоновые приманки поступили через полномочного представителя президента Абхазии по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Десять тысяч литров препарата для борьбы с мраморным клопом и 500 феромоновых приманок поступили в Абхазию от международных организаций, сказал в интервью Sputnik начальник агроотдела Минсельхоза Абхазии Дмитрий Хагуш.

"На сегодняшний день мы раздали лекарства от клопа по районам. К нам поступило лекарство в количестве 4 800 литров с российской стороны как гуманитарная помощь, плюс у нас были свои запасы, которые распределили по районам", - добавил Хагуш.

Клоп коричневый мраморный щитник (Halyomorpha halys)
© Полит.ру
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Поступивший от международных организации химический препарат и феромоновые приманки будут лежать в качестве резерва. Минсельхоз планирует принимать заявки от районных администраций для последующего распределения полученных средств борьбы с вредителем, за которыми жители могут обращаться в администрации районов. Распылять полученные препараты граждане смогут самостоятельно, используя прилагающуюся инструкцию.

"По мере надобности районы будут делать нам заявки на определенное количество препарата с подтверждением площадей, которые они хотят обрабатывать. Химическую обработку пока проводить рано, так как деревья еще цветут, она начнется сразу, как начнут формироваться плоды на деревьях и растениях", - заметил Хагуш.

Мраморный клоп
CC BY 2.0 / Melissa McMasters / Brown stink bug
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Он также отметил, что механический сбор клопа принес хорошие результаты, с начала весны было собрано более четырех тонн вредителя. По его словам, возможно, будет еще один прием мраморного клопа, после чего механический сбор прекратится, и наступит следующий этап – химическая обработка. 

27 февраля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах, направленных на борьбу с коричневым мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам Республики Абхазия.

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В соответствии с распоряжением Минсельхозу Абхазии было поручено создать рабочую группу для организации мероприятий по приему мраморного клопа и выплаты денежных средств населению. Кабмин Абхазии установил плату за килограмм собранного мраморного клопа в размере одной тысячи рублей.

 

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (118)

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Теги:
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