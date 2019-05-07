Сбербанк Абхазии уточнил дату выплат компенсаций по советским вкладам

Кабмин Абхазии утвердил 3 мая протокол по компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сбербанк Абхазии до 14 августа 1992 года.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Сбербанк Абхазии начнет выплаты компенсаций советских вкладов с 8 мая 2019 года, сообщила на радио Sputnik региональный директор отделения Сбербанка по городу Сухум Лолита Заде.

Ранее датой возобновления компенсационных выплат был назначен понедельник 6 мая.

"Счета сейчас открываются в головном офисе. Деньги уже перечислены, как только счета откроются индивидуально на каждого вкладчика, что занимает порядка двух дней, вкладчик или наследник уже может прийти в отделение Сбербанка и получить выплаты. Обычно сотрудники Сбербанка обзванивают клиентов. Через два дня люди могут прийти и получить выплаты", – сказала Лолита Заде.

3 мая в правительстве утвердили очередной протокол комиссии при Кабмине по регистрации компенсационных выплат по вкладам, внесенным в Сбербанк Абхазии до 14 августа 1992 года.

© REUTERS / Kacper Pempel Сбербанк Абхазии возобновит выплату компенсаций по советским вкладам

Как рассказала руководитель рабочей группы по регистрации компенсационных выплат, секретарь комиссии по выплатам Лиана Лакоба, в список граждан, которые должны получить компенсацию в этом квартале, попали 48 вкладчиков. Они прошли регистрацию с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года. Общая сумма выплат составляет 361 тысячу 691 рубль.

В протокол комиссии попали и наследники вкладчиков, которые зарегистрировались в 2015 году. Их количество составляет 139 человек. А сумма выплат – два миллиона 255 тысяч 10 рублей.

"Счета в банке по вкладам открыты. Выплаты будут продолжаться до тех пор, пока люди не получат все свои вклады. В этом году это уже второй протокол на выплату. До конца этого года, скорее всего, будет четыре выплаты", – добавила Лиана Лакоба.

В 1998 году президент Абхазии подписал Указ "О мерах по возобновлению деятельности Сберегательного банка Республики Абхазия", пункт 8 которого гласит, что государство берет на себя обязательства Сбербанка СССР по вкладам и ценным бумагам населения, которые были сделаны до 14 августа 1992 года.

С 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года Сбербанк Абхазии проводил регистрацию по довоенным вкладам, которые были сделаны до 14 августа 1992 года. В 2010 году Кабинет Министров принял решение, которое устанавливало порядок использования средств в республиканском бюджете на компенсационные выплаты.

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С 2011 года по 2018 год из республиканского бюджета компенсационные выплаты получили до 12 тысяч человек на сумму около 170 миллионов рублей.