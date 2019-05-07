Штрихи к декларации: антикоррупционный закон обсудили в Парламенте Абхазии

О том, как в Парламенте Абхазии прошло комитетское слушание по разработке закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами", читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" на заседании 25 февраля 2019 года.

Нужны поправки

В преддверии вынесения законопроекта на второе чтение рабочая группа провела комитетское слушание с участием представителя Администрации президента Дмитрия Шамба, инициативной группы по принятию антикоррупционного документа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент Абхазии принял закон о декларировании чиновниками доходов в первом чтении

Руководитель рабочей группы Парламента Астамур Логуа отметил, что если принятый в первом чтении закон будет дополнен поправками, то он будет готов к тому, чтобы вынести его на сессию для принятия во втором чтении.

Парламентарии и члены инициативной группы начали обсуждение с определения, кто должен быть контролирующим органом, который принимал и проверял бы достоверность заполненных деклараций, изначально предполагалось сдавать декларацию в отделы кадров при каждом ведомстве.

"Теперь есть предложение заменить отделы кадров на Министерство по налогам и сборам", - добавил он.

Этот вопрос вызвал разногласия среди участников рабочей группы, так как Министерство по налогам и сборам зависит от исполнительной и законодательной власти.

"Декларации, предоставляемые, к примеру, кандидатами в президенты или чиновниками, направляются в соответствующий публичный орган, допустим, в аппарат Кабинета Министров, а также в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайт", - подчеркнул член инициативной группы по разработке антикоррупционного документа Астамур Какалия.

Депутат Валерий Агрба поинтересовался, кто будет заниматься проверкой достоверности предоставляемых деклараций.

"Этим тоже будет заниматься министерство? То есть орган, который будет находиться в подчинении президента и где депутаты будут осуществлять контрольные функции?" - поинтересовался он.

В ответ на это Какалия сослался на общемировую практику.

"Закон стандартный, то есть любой чиновник декларирует собственность, если он соврет и не задекларирует, то в маленькой Абхазии это обнаружится гораздо быстрее, чем в других странах", - говорит он.

По мнению Валерия Агрба, Контрольная палата Абхазии может стать тем органом, который будет принимать и проверять декларации о доходах и расходах.

"Мне кажется, что Контрольная палата имеет больше полномочий и независимости, чем любое министерство", - отметил депутат. Он полагает, что статус Контрольной палаты выше, она подчинена Парламенту, а не отдельному чиновнику.

С этим мнением не согласился Астумур Какалия, заметив, что это не выдумка инициаторов принятия закона, а стандарт, который используют во многих странах мира.

Свое мнение по этому поводу высказал юрист Тамаз Кецба.

"На мой взгляд, Контрольная палата имеет достаточно большой и ответственный фронт работы и располагает соответствующими полномочиями для реализации задач. Что касается кандидатов в президенты и кандидатов в депутаты, я хотел бы напомнить, что этот статус временный. На этот период проверяющим органом является ЦИК, наша задача сделать систему, которая работала на постоянной основе", - отметил он.

По его словам, при разработке законопроекта исходили из мировой практики.

"Мы приняли за основу общемировую практику, согласно которому контролирующим органом является Министерство по налогам и сборам", - сказал Кецба.

Участник рабочей группы Нугзар Аргун сказал, что более предпочтительно, чтобы контрольные функции по декларированию доходов чиновниками были на Контрольной палате.

© Sputnik / Томас Тхайцук Антикоррупционный закон рассмотрят до регистрации кандидатов в президенты Абхазии

"Принимая во внимание, что Министерство по налогам и сборам является частью исполнительной власти, и все чиновники меньше независимы, чем Контрольная палата. Поэтому, чтобы этот закон работал, я считаю, предпочтительнее, чтобы этим занималась Контрольная палата", - сказал Аргун.

Основания для увольнения

Руководитель рабочей группы Астамур Логуа рассказал, что в первоначальном варианте законопроекта были указаны санкции в случае недостоверной информации представленной декларантом.

"Здесь мы вводим, что декларант в случае, если подает неправильную декларацию, то он освобождается от занимаемой должности", - отметил он.

Представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба сказал, что после освобождения от занимаемой должности для чиновника может наступить административная или уголовная ответственность.

"Отставка не исключает других видов ответственности, это уголовная, административная ответственность, в зависимости от состава деяния", - сказал Шамба.

Для того чтобы дополнить декларацию или исправить ошибки в ней, дается один месяц, в случае если за это время декларант не предпринимает действий для ее исправления, то наступает ответственность в виде отставки.

"В связи с этой нормой должна быть поправка либо в Трудовой кодекс, поскольку речь идет в основном о должностных лицах. Это не может происходить автоматически, должен быть издан приказ или решение Парламента о прекращении полномочий, то есть нужны дополнения в профильные законы", - говорит он.

Кроме того, рабочая группа затронула вопрос о том, кого нужно считать декларантами.

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Согласно законопроекту, декларацию также должны сдавать супруга, отец, мать, сын, дочь, сестра чиновника. В ходе обсуждения рабочая группа отметила, что закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" станет первым шагом, и что в дальнейшем будет разработан закон о декларировании доходов всеми гражданами республики.

Депутат Александр Анкваб отметил, что до принятия закона в окончательном чтении нужно принять поправки к нему, для того чтобы он был работоспособен. Кроме того, он заметил, что на сегодня не определен статус чиновника, поэтому работа закона может быть затруднена. Он подчеркнул, что республике необходим закон "О государственной службе".ужбе".

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В завершении парламентарий Астамур Логуа сказал, что в ближайшие дни состоится комитетское заседание пред вынесением законопроекта на сессию Парламента.