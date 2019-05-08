Кабмин Абхазии изменил категорию земли под строительство полигона ТБО в Гулрыпше

Новый полигон будет предусматривать возможность брикетирования отходов, а также вывоз пластика и целлофана, закапывать которые вредно для экологии, за пределы Абхазии.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о переводе земельного участка площадью 36 гектаров из категории "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "земли промышленности, транспорта, связи, обороны, иного специального назначения" в селе Кацикыт Гулрыпшского района для размещения полигона твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии.

Контроль за исполнением подписанного распоряжения возложен на Госуправление Абхазии по землепользованию и кадастру, отмечается в сообщении пресс-службы.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Отходное" дело: галский взгляд на сухумский мусор

Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года. Средства для строительства нового мусорного полигона – 120 миллионов рублей – заложены в Инвестиционную программу развития Абхазии на 2020-2022 годы.

Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за отведение земельного участка в селе Кацикыт Гулрыпшского района под мусорный полигон на заседании сессии Народного Собрания в понедельник 22 апреля.

В апреле 2019 года жители сухумского микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон. В результате 12 апреля 2019 года глава Сухума Адгур Харазия и глава Галского района Тимур Надарая подписали соглашение, по которому бытовые отходы из столицы республики стали вывозить в Галский район до открытия полигона в Гулрыпше.

© Sputnik Акоп Кущян Строительство нового мусорного полигона в Гулрыпшском районе начнется в 2019 году

Руководство страны 11 апреля приняло решение о том, что свалка в районе Маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года. До этого времени должен быть построен и введен в эксплуатацию полигон для захоронения твердых бытовых отходов с предварительным разделением по фракциям.

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Ранее также сообщалось, что работы по строительству полигона, включая проведение экологических, геодезических, гидрологических, гидрометеорологических и геологических изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, потребуют около шести месяцев.