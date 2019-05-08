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Генерал Владимир Аршба

Комбат Победы: 60 лет со дня рождения Владимира Аршба

© Sputnik / Дьячков
В Абхазии
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О том, как сложилась судьба первого министра обороны Абхазии, одного из создателей национальной армии, Героя Абхазии, кавалера ордена Леона Владимира Аршба, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Один из создателей армии

Командующий Восточной группой войск в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер ордена Леона, заместитель министра обороны республики, генерал-лейтенант Владимир Ануа поделился со Sputnik воспоминаниями о Владимире Аршба.

"Мы с ним познакомились в начале войны в Ткуарчале, он тогда уже был командиром абхазского полка внутренних войск. Потом, в октябре 1992 года, я прилетал в Гудауту, там мне приходилось видеться с ним, тогда он руководил Вооруженными силами, начальником Генерального штаба был Султан Сосналиев", - вспоминает Ануа.

В первый день войны, 14 августа, Владимир Аршба принимал участие в организации обороны и вооруженного сопротивления в районе Красного моста в Сухуме.

"Естественно, были нужны люди, которые имели опыт войны (Владимир Аршба был участником боевых действий в Афганистане – ред.), военные знания, он был одним из таких людей. Сегодня есть немало людей с военным образованием, но в то время таких было единицы", - говорит Владимир Ануа.

Владимир Аршба
© Фото: Алан Воуба
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Владимир Аршба приложил все свои знания для того, чтобы помочь Абхазской армии одержать победу в Отечественной войне народа Абхазии, подчеркнул он.

"Всем известно, что мы имели в начале войны и к чему мы пришли, именно такие люди, как Владимир Аршба и тысячи погибших людей принесли победу нашей стране", - отметил замминистра обороны Абхазии.    

Владимир Аршба был внимательным к своим подчиненным и сослуживцам, добрым и отзывчивым человеком, отметил Ануа.

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Воспоминания Владимира Аршба

Как вспоминал сам Владимир Аршба, в начале войны в республике было очень мало кадровых военных.

"Я был комбатом спецназа отдельного полка внутренних войск Абхазии, который формировался на базе 8-го батальона внутренних войск МВД СССР. Вооружения было на 50% личного состава, а основной массой стали резервисты, призванные военкоматами. Если брать соотношение сил на начало войны, мы полностью проигрывали Грузии по всем параметрам", - говорил он.

Владимир Аршба также отмечал, что ничего не говорило о том, что жители Абхазии смогут противостоять грузинкой агрессии.

"Но в боевом уставе всегда берется голое соотношение сил и средств, цифры, данные, и не написано о соотношении силы духа, патриотизма, готовности умереть за Родину. Мы выиграли за счет этого", - подчеркивал Владимир Аршба.

Полковник Аршба
© Sputnik / Дьячков
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В начале войны, 16 августа, по поручению председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба Владимир Аршба начал формировать три батальона по 500 человек, однако 17 августа попал под авианалет и получил контузию.

После из Гудауты его перебросили в Ткуарчал, где он организовывал оборону и формировал военные подразделения в восточной части республики. После он вернулся в Гудауту и его назначили командующим Вооруженными силами и исполняющим обязанности министра обороны.

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"К концу войны довольно известные СМИ говорили, что Вооруженные силы Абхазии являлись в тот период  одними из лучших на постсоветском пространстве", – вспоминал он. 

Однако все проблемы в Вооруженных силах Абхазии стали проявляться уже после войны. 

"Все тяготы, которые были у нашего государства, однозначно отражались и на Министерстве обороны. У нас были очень большие проблемы с вооружением подразделений, была проблема с продуктами, с формой одежды, с обувью. У нас даже был период, когда, чтобы сэкономить материал, из которого шили форму, перестали шить головные уборы. И нам дали разрешение отдавать воинскую честь без головного убора. Это не от хорошей жизни было сделано", — рассказывал Аршба.

Владимир Аршба родился 8 мая 1959 года в Тбилиси. В 1980 году окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное Краснознаменное училище. Служил в Группе советских войск в Германии.

Сергей Шамба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Шамба: Владимир Аршба – человек героической судьбы

С ноября 1981 по октябрь 1983 года Владимир Аршба воевал в Афганистане командиром взвода оптической разведки в артиллерийском полку, затем в звании старшего лейтенанта звуковой и радиолокационной разведки. Принимал участие в восьми армейских операциях в составе 108-й мотострелковой дивизии 40-й армии. 22 октября 1982 года был ранен. Во время эвакуации транспорт подорвался на фугасе, в результате чего получил второе тяжелое ранение.

В 1991 году Владимир Аршба был назначен военным комиссаром Ткуарчала. В 1992 году стал командиром отдельного батальона специального назначения полка внутренних войск, который в марте 1992 года занимал оборону по реке Ингур. Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии, был ранен.

В сентябре 1992 года Аршба назначен командующим Вооруженными силами Абхазии. С 11 октября 1992 года стал исполняющим обязанности министра обороны Абхазии.

С весны 1993 года — министр обороны Абхазии.

В апреле 1993 года по состоянию здоровья был освобожден от должности министра обороны и назначен советником председателя Верховного Совета Абхазии по военным вопросам, позднее военным комиссаром Абхазии.

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С 2008 по 2009 года Владимир Аршба занимал пост советника президента Абхазии по военным вопросам. С 2009 по 2015 годы работал начальником Государственной миграционной службы. Владимир Аршба ушел из жизни 16 января 2018 года.



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