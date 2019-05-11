Валерий Бганба посетил выставку достижений народного хозяйства в Донецке

Премьер-министр Валерий Бганба прибыл в Донецк для участия в праздничных мероприятиях по приглашению главы ДНР Дениса Пушилина.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Премьер-министр Валерий Бганба посетил посвященную пятилетию Донецкой Народной Республики выставку достижений народного хозяйства ДНР, открывшуюся в Парке культуры и отдыха имени Ленинского в Донецке, сообщает официальный сайт Кабмина Абхазии. © Sputnik / Сергей Аверин Спасательная операция России в Донбассе

Делегации осмотрели выставочные стенды, на которых представлены достижения министерств ДНР и подведомственных им организаций. Руководители профильных министерств рассказали о разработках и успехах в агропромышленном секторе, здравоохранении, образовании, угольной и металлургической промышленности, социальной сфере, информационной политике, дипломатической деятельности, культуре, спорте, ликвидации чрезвычайных ситуаций, строительстве и восстановлении инфраструктуры. Площадь выставочной аллеи составила 227 квадратных метров, где было открыто более двадцати стендов, отмечается в сообщении пресс-службы.

"Выставка позволила ознакомиться гостям Донецка с основными направлениями текущей работы в стране и рассказать представителям государственных ведомств о перспективных задачах их учреждений и предприятий", - отметил премьер-министр.

Сообщается, что особое внимание Валерий Бганба обратил на стенд Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Бганба осмотрел новые образцы техники и оборудования, в частности, наземный комплекс спутниковой связи, беспилотный летательный аппарат, аварийно-спасательный автомобиль, укомплектованный для работы с разными видами чрезвычайных ситуаций, специальный оперативный пиротехнический автомобиль, в функционировании которого предусмотрена работа кинолога со служебной собакой.

В состав абхазской делегации также вошли министр иностранных дел Даур Кове и депутаты Парламента республики.

Ранее пресс-служба МИД ДНР проинформировала о том, что в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию пятилетия Донецкой народной республики, примут участие гости из 17 стран. В ДНР прибыли официальные делегации из России, ЛНР, Южной Осетии, Абхазии, а также политические и общественные деятели из Италии, Франции, Бельгии, Сербии, Германии, Австрии, Норвегии, Финляндии, Чехии, Словакии, Турции, Сирии, США.

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11 мая 2014 года состоялся референдум о самоопределении Донецкой народной республики. На следующий день, 12 мая, после оглашения его результатов власти ДНР заявили о суверенитете республики.