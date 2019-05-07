11:06 07 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.34
  • EUR73.11
Поиск

Миграционная служба ДНР начала прием документов на получение гражданства России

© Sputnik / Сергей Аверин
В мире
Получить короткую ссылку
8 0 0

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что упрощение процедуры получения гражданства России для жителей Донбасса целесообразно по многим показателям, и по моральным, и по политическим, и даже экономическим.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Территориальные отделения миграционной службы Донецкой народной республики с 7 мая начали прием документов на получение российского гражданства по упрощенной системе, рассказали РИА Новости в МВД ДНР.

"С сегодняшнего дня начинают прием документов 33 территориальных подразделения миграционной службы республики", - сказал представитель миграционной службы МВД ДНР.

Паспорт Росси и Украины
© Foto / Fotolia / Alexandr Blinov
Большое преступление России

В МВД самопровозглашенной республики отметили, что после того как прием документов начнется во всех территориальных подразделениях, подать их смогут до четырех тысяч человек в неделю.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Шанс на лучшую жизнь: в ЛНР и ДНР собираются очереди за гражданством России>>

Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

По теме

Путин объяснил свой указ об упрощении выдачи гражданства жителям ДНР и ЛНР
Постпред России при ООН назвал цели указа о гражданстве для жителей ДНР и ЛНР
Захарова о выдаче паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР: так сложилась ситуация
Теги:
Россия, ДНР


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лиловый "водопад": цветение глицинии в Абхазии
Скоростные чихуахуа: большой собачий забег
Скоростные чихуахуа: большой собачий забег
Как защититься от укуса клеща

Соцсети

Sputnikabkhazia