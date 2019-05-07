Миграционная служба ДНР начала прием документов на получение гражданства России

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что упрощение процедуры получения гражданства России для жителей Донбасса целесообразно по многим показателям, и по моральным, и по политическим, и даже экономическим.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Территориальные отделения миграционной службы Донецкой народной республики с 7 мая начали прием документов на получение российского гражданства по упрощенной системе, рассказали РИА Новости в МВД ДНР.

"С сегодняшнего дня начинают прием документов 33 территориальных подразделения миграционной службы республики", - сказал представитель миграционной службы МВД ДНР.

© Foto / Fotolia / Alexandr Blinov Большое преступление России

В МВД самопровозглашенной республики отметили, что после того как прием документов начнется во всех территориальных подразделениях, подать их смогут до четырех тысяч человек в неделю.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

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Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.