За особые заслуги: Валерий Бганба и Даур Кове награждены в ДНР

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. На торжественном собрании в Донецком национальном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко, посвященном пятилетию Донецкой Народной Республики, за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между республиками, за повышение международного авторитета ДНР Денис Пушилин наградил премьер-министра Абхазии Валерия Бганба Орденом Дружбы, сообщает официальный сайт Кабмина Абхазии. © Foto/ km-ra Валерий Бганба посетил выставку достижений народного хозяйства в Донецке

Глава внешнеполитического ведомства Абхазии Даур Кове награжден знаком отличия ДНР "За заслуги перед Республикой", отмечается в сообщении.

Кроме того, Валерий Бганба в поздравительной речи сказал, что "история современной государственности Донбасса началась в феврале 2014 года, с момента прихода к власти в Киеве ультранационалистических и праворадикальных сил". Премьер-министр подчеркнул что граждане Донецкой Народной Республики стали хозяевами собственной судьбы, а статус независимой страны за прошедшие пять лет существенно укрепился.

"Несмотря на пять долгих лет тяжелейшей военной ситуации, страницы современной истории свидетельствуют, что героический народ Донбасса, сумевший сохранить свою самобытную культуру и традиции, прекрасно понимающий и знающий цену свободы, рано или поздно добьется своего полного возрождения. Сомнений в этом нет абсолютно никаких", - сказал Валерий Бганба.

© Foto/ km-ra Валерий Бганба выступил на торжественном собрании по случаю 5-летия ДНР

Глава правительства также подчеркнул, что "Абхазию и Донбасс объединяют не только дружба и взаимопонимание"и выразил уверенность в том, что совместными усилиями Сухум и Донецк намерены "последовательно укреплять двусторонние контакты в интересах народов наших стран".

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"Убежден, что не за горами тот день, когда Ваша страна добьется справедливого триумфа и Донбасс станет полноправным членом международного сообщества", - резюмировал Бганба.

Ранее пресс-служба МИД ДНР проинформировала о том, что в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию пятилетия Донецкой народной республики, примут участие гости из 17 стран. В ДНР прибыли официальные делегации из России, ЛНР, Южной Осетии, Абхазии, а также политические и общественные деятели из Италии, Франции, Бельгии, Сербии, Германии, Австрии, Норвегии, Финляндии, Чехии, Словакии, Турции, Сирии, США.

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11 мая 2014 года состоялся референдум о самоопределении Донецкой народной республики. На следующий день, 12 мая, после оглашения его результатов власти ДНР заявили о суверенитете республики.