Все идеальное - просто: как не ошибиться с выбором выпускного платья

О том, когда приступать к выбору выпускного платья, какие фасоны в моде в 2019 году, а что уже считается моветоном, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Всему свое время

Последний месяц весны для выпускников школ самый сложный. Всего несколько недель остается до выпускных и вступительных экзаменов. Среди всего этого хаоса выпускницам нужно успеть решить и еще одну, не менее важную, задачу – придумать, выбрать, а главное – успеть заказать и сшить выпускное платье.

© Фото : Элина Папаскири Платье на выпуск: как абхазские школьницы выбирают наряды

Дизайнер Русудан Кобякова уже не первый год воплощает мечты абхазских выпускниц в реальность. По ее словам, школьницы начинают обращаться к дизайнерам еще за несколько месяцев до самого торжества. Дизайнер считает, что этот подход самый правильный. Первые заказы поступают к ней уже в декабре.

"Но есть и те выпускницы, которые обращаются только в мае. В зависимости от загруженности я могу взять такие заказы, но не больше одного-двух. Много времени уходит на поиск и подборку ткани, на выбор аксессуаров и разработку модели, тем более, если в модели присутствует вышивка. В среднем на пошив одного платья уходит один месяц", - объяснила она.

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К каждой клиентке Русудан старается найти индивидуальный подход. Зачастую в голове у выпускницы уже есть "портрет" того самого платья. Девушки приходят с фотографиями моделей с подиума или голливудских звезд, некоторые пытаются делать зарисовки сами. Но, по словам дизайнера, зачастую молодым девушкам приходится объяснять, что платье должно не только соответствовать мечтам, но и фигуре, типажу и внешности его обладательницы.

"Достаточно часто мне приходится переубеждать девочек, что тот или иной выбранный фасон им не пойдет по определенным причинам. Некоторые прислушиваются, но бывают и упертые клиенты. Тут я уже выступаю не в роли модельера, а только портнихи", - объяснила Русудан.

В моде простота

Несколько лет назад в пик популярности турецких сериалов о королевских династиях абхазские выпускницы выбирали пышные "дворцовые" платья, а в качестве аксессуаров – усыпанные "бриллиантами" короны и массивные серьги. Последние два года турецкий шик сменила европейская классика. Кобякова отметила, что в этом году выпускницы пытаются выбирать прямые элегантные удлиненные фасоны.

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"В моде также приталенные модели, различные варианты накидок, шлейфов от плеч. Но все индивидуально. Есть девочки, которые по своему типажу и телосложению – юные принцессы, и им действительно нужны модели с пышными юбками", - считает модельер.

Дизайнер не рекомендует выпускницам платья с длинными шлейфами.

"Да, это красиво во время фотосессии, но во время прогулки и самого вечера это не практично. Придется весь вечер ходить со шлейфом в руках, что уже поменяет осанку, и случайные кадры будут не такие красивые", - добавила она.

Фаворитами уже несколько сезонов становятся пайетки и блестки на платьях. Выпускницы пытаются не выбирать ярких цветов, последний "писк" моды – нюдовые и глубокие натуральные оттенки.

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Уже полгода Русудан Кобякова работает в Москве, но заказы сухумских модниц все еще поступают дизайнеру.

"Я периодически прилетаю в Сухум, выпускницы приходят в студию, мы обсуждаем детали, снимаем мерки и рисуем идеальное платье. Далее мы планируем одну примерку, на которую я прилетаю в Абхазию или заказчик ко мне. Платье всегда готово к сроку", - объяснила она.

Средняя цена выпускного дизайнерского платья от Кобяковой колеблется от 80 до 200 тысяч рублей. По словам дизайнера, все зависит от качества материала и сложности ручной работы.

"Но если я вижу, что человек не готов отдать подобную сумму, я предлагаю менее сложные варианты, которые не будут требовать большой ручной работы. Однако, это не означает, что оно будет выглядеть хуже. Всегда можно найти варианты и уложиться даже в 30 тысяч рублей", - резюмироавла она.