Сколько стоит президент: коротко об экономике выборов

О том, во сколько обойдутся Абхазии выборы президента, назначенные на 21 июля 2019 года, почему Центральная избирательная комиссия решила заказать сборно-разборные урны для голосования, и сколько будет стоить штамп в паспорте, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Покупка урн для голосования

По всей Абхазии в день выборов будет работать 152 избирательных участка, также участки будут традиционно открыты в Москве, на Северном Кавказе и в Турции. Как рассказал председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, за пределы республики не доставляют урны и другие предметы, необходимые для голосования, только избирательные бюллетени.

Гогия отметил, что Центральная избирательная комиссия к каждым выборам вынуждена пополнять "парк" урн. Участки разбросаны по всей территории страны, и ЦИКу их хранить в одном месте просто негде.

"Урны неразборные, в общем своем объеме представляют более 30 кубометров. Мы располагаемся в помещениях, которых нам еле хватает для проведения самых необходимых мероприятий. То есть хранить урны нам физически негде. Этими же урнами зачастую пользуются администрации при выборах в местные органы власти", - объяснил Гогия.

Как правило, их конструкция собрана на клею, со временем скрепляющий слой рассыхается, сказал глава Центризбиркома, и ящики попросту разваливаются.

"Кроме того, никто не несет ответственности за сохранение урн", - уточнил он.

Периодически избирком проводит ревизию и пересчитывает уцелевшие урны.

"Дело в том, что эти сведения каждый раз меняются в сторону уменьшения. Мы не можем себе позволить из-за урны сорвать выборы - в случае отсутствия так называемого избирательного ящика участок не может работать", - подчеркнул он.

В ЦИК республики в итоге пришли к идее обзавестись избирательными ящиками со сборно-разборной конструкцией.

"Мы пришли к решению о возможности приобретения сборно-разборных урн. В России такие урны изготавливают пять-шесть компаний, которые имеют договоры с ЦИК России. Одна из них - Московская мебельная фабрика, которая изготавливает избирательные ящики, мы ведем с ними переговоры, но стоимость продукции у них процентов на 30 выше, чем за неразборные конструкции", - говорит Гогия.

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Если заказывать избирательные урны в Абхазии, то комплект из двух ящиков – большого и малого - стоит десять тысяч рублей.

"Изначально мы планировали закупить у себя порядка 50% урн после выборов 2017 года в Парламент, сумма составляла 600 тысяч рублей. Но по факту, когда начали проверять, сколько урн сохранилось, цифры начали меняться в сторону уменьшения", - сказал Гогия.

Вроде бы нашли подрядчика в Ростове, но не сошлись в параметрах. У ростовских изготовителей утверждены размеры урн, которые расходятся с утвержденным в Абхазии, да и дороговато выходило - общая стоимость заказа всех 320 избирательных ящиков с учетом запаса выходила в два миллиона рублей.

"Если бы заказывали у нас в Абхазии, то стоимость была бы полтора миллиона рублей. Но нам удалось выйти на московскую фирму, которая заручилась изготовить урны любой формы, и 13 мая мы ждем смету от них. Нашу просьбу о покупке сборно-разборных урн поддержал президент, он сказал, что готов профинансировать покупку. Но это не значит что мы привязаны к этому заказу, у нас есть рекламная служба, они тоже изменили технологию изготовления урн. Будут изогнуты два угла ящиков и склеиваться только с двух сторон, что увеличивает их прочность", - отметил он.

Общий бюджет на выборы

Общий утвержденный бюджет на проведение президентских выборов – 15 миллионов рублей, и это с учетом того что может состояться второй тур.

"Если второй тур не состоится, то материальное стимулирование в размере трех с половиной миллионов рублей будет сэкономлено, также будет экономия по изготовлению штампов. Все остальное мы закупаем заранее, то есть это необходимое количество бумаги для изготовления бюллетеней, красок, урн, материала для изготовления кабин", - сказал Тамаз Гогия.

На выборах президента Абхазии ЦИК придется арендовать помещения под участки. На это предусмотрено 150 тысяч рублей.

"Традиционно мы арендуем пять мест. В Новом районе Сухума мы арендуем одно помещение в связи с тем, что там количество участков больше, чем количество административных помещений. Также помещения берутся в аренду в Старом поселке столицы, в Домоуправлении № 3, в Пицунде и Гагре", - перечислил он.

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Около 450 кабин для голосования обойдутся в 913 тысяч рублей.

"Как вы знаете, в некоторых участках используют по две-три кабины, на каждую из них уходит в среднем пять тысяч рублей", - детализировал расходы глава ЦИК.

Выездное голосование и штампы в паспортах

Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что на вознаграждение для сотрудников участковых комиссий и топливо заложен один миллион 350 тысяч рублей.

"Мы распределяем топливо на выездное голосование на каждый округ (всего в республике 35 избирательных округов – ред.), а далее по избирательным участкам каждого округа, участковые комиссии используют свой транспорт. Заранее запланировать, сколько заявлений подадут на выездное голосование, никто не может, мы берем статистические данные с прошлых выборов, угадать невозможно", - сказал он.

На два тура президентских выборов заложено порядка 30 тонн топлива.

"Расходы на топливо сократятся, если президентские выборы пройдут в один тур", - уточнил председатель ЦИК.

На заседании Парламента 4 апреля депутаты внесли изменения в процедуру голосования. В этот раз отменили нанесение маркировки на палец проголосовавшего, но в паспорт будут ставить специальный штамп.

Маркеры обходились дешевле, например на прошлых выборах в Парламент Абхазии в 2017 году на них потратили 100 тысяч рублей, а изготовление штампов на два тура президентских выборов потребует 930 тысяч рублей. На печати - около 350 тысяч рублей.

"Конечно, одна из самых больших затрат, это материальное стимулирование, у нас задействовано полторы тысячи человек в участковых комиссиях. На каждого человека приходится по тысяче рублей, плюс тысяча рублей на обед и получается большая сумма", - сказал он.

На сессии Народного Собрания Абхазии 4 апреля была назначена дата выборов президента Республики Абхазия - 21 июля 2019 года. 22 мая ЦИК приступает к приему документов и регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов. Прием документов заканчивается за 40 дней до дня голосования, 11 июня.