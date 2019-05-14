Еще не мир: 25 лет Соглашению между Абхазией и Грузией о прекращении огня

14 мая 1994 года было подписано Соглашение о прекращении огня и разъединении сил между Абхазией и Грузией.

Председатель Совета Министров и министр иностранных дел Абхазии на тот период, глава абхазской делегации на переговорах в Женеве Сократ Джинджолия на радио Sputnik рассказал о том, как создавался документ.

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Что предшествовало документу

Московское соглашение о прекращении огня и разъединении сил было подписано в Москве 14 мая 1994 года и официально закрепило обязательства Абхазии и Грузии отказаться от применения силы или угрозы ее применения против друг друга. Абхазию представлял Сократ Джинджолия, с грузинской стороны документ подписал Джаба Иоселиани.

До создания Соглашения о прекращении огня и разъединении сил между Абхазией и Грузией была проведена большая работа.

"Россия и Абхазия прилагали большие усилия, поскольку мы были заинтересованы в открытии миротворческой операции СНГ. Этот вопрос ставился с самого окончания войны, на первой встрече мы подняли вопрос о необходимости ввода миротворческих сил в зоне конфликта", - отмечает Сократ Джинджолия.

© Sputnik / Тутов Российские десантники из состава миротворческих сил прибыли в зону конфликта на границе Грузии и Абхазии, 1994 год

В подписании Соглашения между Абхазией и Грузией, главную роль сыграла Россия, говорит он.

"В этом вопросе Россия не была сторонним наблюдателем, а была посредником, первый заместитель министра иностранных дел Борис Пастухов представлял Россию. Он осуществлял такую челночную операцию между Грузией и Абхазией, для того чтобы выверить все пункты и создать такой документ, который был бы приемлем для обеих сторон", - подчеркнул он.

Над документом в том числе работали и военные эксперты, которые определяли разведение сил, ограничение вооружения и так далее.

"У Грузии, конечно, были планы насчет размещения миротворческих сил в Абхазии, они хотели с самого начала расположить эти силы не просто по реке Ингур между Абхазией и Грузией, а на всей территории Абхазии. То есть они хотели парализовать республику, чтобы Абхазия стала легкой добычей, и вернуть ее в состав Грузии, это была их мечта", - говорит Джинджолия.

Грузинская сторона предлагала придать полицейские функции миротворцам, с чем не могла согласиться Абхазия, вспоминает он.

"Поскольку военные миротворцы - это одно, они в соответствии с мандатом не вмешиваются во внутреннюю жизнь, а занимаются сугубо обеспечением невозобновления огня. Полицейские – это власть, то есть мы должны были бы уступить свою власть, и с этим мы, конечно, не могли согласиться. В конце концов наше мнение возобладало, Россия поддержала нас в этом вопросе и в том, что миротворцы должны располагаться между Грузией и Абхазией по реке Ингур", - подчеркнул Сократ Джинджолия.

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Помимо всего прочего, Грузия хотела обязать миротворцев заниматься темой возвращения беженцев в Абхазию. "Но это было совершенно неуместно, поскольку уже было подписано четырехстороннее Соглашение о возвращении беженцев, и оно не предусматривало задействование миротворческих сил", - сказал он.

© Sputnik / Тутов Президент Абхазии В. Ардзинба на встрече с руководителями российских миротворческих сил, 1994 год

О роли Соглашения

По мнению Сократа Джинджолия, Соглашение между Абхазией и Грузией сыграл важную роль, поскольку после подписания документа Совет Федерации России дал разрешение Борису Ельцину на применение вооруженных сил России вне территории РФ.

"После чего Ельцин распорядился о вводе миротворцев на границу между Абхазией и Грузией. Миротворцы действовали под эгидой СНГ, но фактически это были только российские военные, российские миротворцы вошли 26 июня 1994 года", - говорит он.

Он напомнил, что за время выполнения своих обязанностей, погибло более ста миротворцев.

"Они конечно оставили о себе добрую память", - заметил Сократ Джинджолия.

Согласно Соглашению между Абхазией и Грузией, по обе стороны границы по реке Ингур были созданы 12-километровые зоны безопасности, в которых допускалось только личное оружие сотрудников правоохранительных органов, и 12-километровые зоны ограничения вооружений, в которых не должна была находиться тяжелая боевая техника.

"Стороны обязывались не возобновлять боевые действия, продолжать мирные переговоры. Подписанное Соглашение соблюдалось, это единственный документ между Абхазией и Грузией на тот период, который соблюдался грузинской стороной, они были вынуждены соблюдать, так как миротворцы стояли вооруженными и могли открыть огонь", - говорит Джинджолия.

Несмотря на это, в 1998 году была попытка захвата Галского района, миротворцы не смогли предотвратить это. "Пришлось направить туда восточную группу наших войск, чтобы очистить эту территорию. После этого попытки Грузии продолжались, мы помним в 2002 году они вошли в Кодорское ущелье, но если мы представим, что не было бы миротворцев, война могла принять широкомасштабный характер", - сказал он.

На основании Соглашения и последующего решения Совета глав государств СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта с июня 1994 года были размещены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира, полностью укомплектованные российскими военнослужащими. В их задачу входило поддержание режима невозобновления огня.

Соглашение также предусматривало, что под контролем представителей КСПМ СНГ и Миссии военных наблюдателей ООН, при участии представителей сторон из Кодорского ущелья будут выведены войска Республики Грузия в места их дислокации за пределами Абхазии, а в Кодорском ущелье организовано регулярное патрулирование миротворческих сил и международных наблюдателей.

В Протоколе к подписанному Соглашению, касающемуся миротворческих сил СНГ, стороны договаривались о функциях миротворцев. Отмечалось, что миротворческие силы будут следить за осуществлением Соглашения и Протокола к нему в отношении зоны безопасности и зоны ограничения вооружений.

При этом стороны договаривались, что процесс достижения полномасштабного политического урегулирования будет продолжен.