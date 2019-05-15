Госбюджет Абхазии недосчитался более 30 миллионов рублей за первый квартал 2019 года

Показатели государственного бюджета с января по апрель 2019 года на 21 миллион рублей меньше показателей первого квартала 2018 года.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. С января по апрель 2019 года в государственный бюджет Абхазии было зачислено 653 миллиона рублей, что на 31 миллион рублей меньше планируемых показателей, заявил министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия на совещании по вопросу поступлений налоговых платежей в государственный бюджет 15 мая.

По его словам, за тот же период 2018 года в государственный бюджет поступило 674 миллиона рублей.

"По всем крупным налогоплательщикам у нас отставание на 152 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом. К сожалению, у нас идут отставания по таким крупным налогоплательщикам, как "Вина и воды Абхазии", сотовые компании "Аквафон" и "А-мобаил". Список довольно большой. Необходимо детально изучать ситуацию и принимать меры", - добавил он.

Премьер-министр республики Валерий Бганба отметил, что практически во всех районах Абхазии темпы планового пополнения государственного бюджета отстают от намеченного плана за указанный период 2019 года. Исключение составили Сухумский и Очамчырский район.

© Sputnik / Нина Зотина Смыр: грядет налоговая реформа в Абхазии

"Однако высокие показатели этих районов возможны благодаря факторам, которые не зависят от самого района. В Очамчыре - это итоги рыбной путины, в Сухумском районе – зачисления от магазинов беспошлинной торговли. Все остальные показатели данных районов в отрицательной динамике", - уточнил Бганба.

Начальник налоговой инспекции Сухума Батал Дзяпшба подтвердил, что основные причины отставания столицы от показателей налоговых зачислений прошлого года связаны с уменьшением выручки крупных налогоплательщиков. Общее невыполнение плана составило 122 миллиона рублей.

"Мы проводили анализ по итогам первого квартала 2019 года. Основу бюджета составляют оптовые предприятия, у которых также снизилась выручка, такая же тенденция наблюдается и среди сотовых компаний, в связи с уменьшением популярности мобильного интернета", - объяснил он.

Однако, по словам премьер-министра, большую роль в отрицательной динамике налоговых зачислений играет теневая экономика. Общий долг налогоплательщиков с 2018 года составил 210 миллионов рублей.

"При таких причинах и показателях, о которых вы рассказываете, в Абхазии должно было наблюдаться серьезное падение доходов населения. Поэтому я считаю, что причина не в уменьшении выручки, а в том, что она скрывается. Мы это не анализируем и не следим за тем, как работают наши компании. Необходимо наказывать предприятия в таких случаях, когда они не платят вовремя", - добавил он.

Показатели пополнения государственного бюджета от Гагрского района составили 16,5 процентов. Премьер-министр подчеркнул, что это самый низкий показатель по всей республике.

"Причин несколько. В основном это отставание зачислений по НДС и земельному налогу. Дело в том, что торговые предприятия перед курортным сезоном занимаются в основном закупкой товара, соответственно они несут расходы и не успели уплатить налоги", - объяснил начальник инспекции по налогам и сборам Гагрского района Георгий Агрба.

Смыр об идее единого соцналога в Абхазии: пугает, но нельзя стоять на месте>>

По его словам, ситуация с налоговыми начислениями в госбюджет от Гагрского района исправится с наступлением летнего курортного сезона.