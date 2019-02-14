Смыр об идее единого соцналога в Абхазии: пугает, но нельзя стоять на месте

"Почему эта идея сейчас так актуальна? Потому что в Абхазии грядет налоговая реформа. Естественно встает вопрос о наших внебюджетных фондах. Не факт, что их не будет, они все могут остаться, а могут быть реформированы. В перспективе мы должны определиться, какое количество фондов нам нужно", - сообщила Смыр.
Смыр: грядет налоговая реформа в Абхазии>>
Депутат отметила, что речь идет об оптимизации.
"Это вопрос для обсуждения. Если уменьшится количество ведомств, в первую очередь придется сократить рабочие места, но тем самым уменьшатся расходы на заработные платы, содержание помещений, автотранспорта и всего остального. Эти деньги можно будет перенаправить на выплаты. Мы понимаем, это очень болезненный процесс. Когда эта идея впервые прозвучала в СМИ, было много отзывов, в том числе негативных. Мы должны понимать, что не можем стоять на одном месте и должны идти вперед. Давайте делать так, чтобы было оптимально и качественно", - сказала Натали Смыр.
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