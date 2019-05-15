Незамысловатый тайник: контрабанда партий сигарет пресечена на Псоу

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Сочинские таможенники пресекли несколько попыток незаконного ввоза сигарет из Абхазии в Россию, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Автомобиль Mitsubishi Pajero был остановлен на территории таможенного поста МАПП "Адлер" в субботу 11 мая. По результатам таможенного осмотра в машине была замечена темная зона, визуально отличающаяся от конструктивных особенностей автомобиля. Досмотрев автомобиль с привлечением специалистов кинологического отдела таможни, под обшивками передних дверей таможенники нашли 626 пачек сигарет.

"Гражданин перемещал через таможенную границу Евразийского экономического союза товар, не заявленный при устном опросе и не задекларированный в установленной форме, с использованием способа, затрудняющего обнаружение товара, а значит сокрытый от таможенного контроля", - пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП "Адлер" Алексей Быков.

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни Предотвращен незаконный ввоз в Россию нескольких партий табачной продукции с сокрытием

Ранее, в ночь на 9 мая, по результатам таможенного осмотра автомобиля марки ВАЗ 21093 с помощью инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) в нем также были обнаружены неоднородные зоны.

Таможенный досмотр машины выявил под обшивками задних и передних пассажирских дверей, внутри корпуса дверей, в нишах, предназначенных для расположения механизма-стеклоподъемника, были спрятаны 766 пачек сигарет.

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Водитель, 28-летний житель Абхазии рассказал, что сигареты купил на территории Абхазии и собирался перепродать товар в России. Зная, что ввоз на территорию России сигарет в таком количестве без таможенного оформления запрещен, он спрятал блоки с сигаретами в дверях автомобиля.

Табачная продукция и автомобили арестованы, а образцы сигарет направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены четыре дела об административных правонарушениях.

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C 1 по 14 мая Сочинской таможней возбуждено 56 дел об административных правонарушениях. ( За аналогичный период прошлого года – 24 дела).