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Российский телеканал снимет шесть фильмов об Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Совещание по подготовке к курортному сезону 2019 года под руководством президента Абхазии Рауля Хаджимба прошло в Кабмине республики в пятницу 17 апреля.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Шесть фильмов об Абхазии снимет один из российских телеканалов, сообщил на совещании у президента республики министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия в пятницу 17 мая. 

"Шесть фильмов по 40 минут об Абхазии будут сняты российским телеканалом. Цель этого проекта заключается в популяризации нашей страны и формировании положительного имиджа", - отметил Гарцкия. 

Адамур Мукба
© Foto / предоставлено Адамуром Мукба
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Он добавил, что у Минтуризма Абхазии есть проект с одним из крупных туроператоров России, который будет предлагать путевки на курорты республики.

Гарцкия сообщил, что для противодействия мошенникам, которые продают "липовые" путевки в Абхазию, запущена "горячая линия", куда могут обратиться туристы и получить подробную информацию по интересующим их вопросам, в том числе о подлинности сайтов гостиниц, отелей, пансионатов. 

По его словам, подходит к завершению аттестация экскурсоводов, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг. 

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