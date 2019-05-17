Российский телеканал снимет шесть фильмов об Абхазии

Совещание по подготовке к курортному сезону 2019 года под руководством президента Абхазии Рауля Хаджимба прошло в Кабмине республики в пятницу 17 апреля.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Шесть фильмов об Абхазии снимет один из российских телеканалов, сообщил на совещании у президента республики министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия в пятницу 17 мая.

"Шесть фильмов по 40 минут об Абхазии будут сняты российским телеканалом. Цель этого проекта заключается в популяризации нашей страны и формировании положительного имиджа", - отметил Гарцкия.

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Он добавил, что у Минтуризма Абхазии есть проект с одним из крупных туроператоров России, который будет предлагать путевки на курорты республики.

Гарцкия сообщил, что для противодействия мошенникам, которые продают "липовые" путевки в Абхазию, запущена "горячая линия", куда могут обратиться туристы и получить подробную информацию по интересующим их вопросам, в том числе о подлинности сайтов гостиниц, отелей, пансионатов.

По его словам, подходит к завершению аттестация экскурсоводов, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг.

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