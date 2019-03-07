Испытание историей: как в Абхазии отбирают экскурсоводов

О том, как в Абхазии отбирают экскурсоводов, какие испытания они проходят, зачем республике несколько сотен экскурсоводов и востребованы ли они все, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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В Абхазии уже три года действует положение "Об аттестации экскурсоводов". В рамках этой программы по заказу Министерства по курортам и туризму при Абхазском госуниверситете открыли спецкурсы. В течение трех месяцев любой желающий может обучаться по этой программе, а затем пройти тестирование и получить разрешение на проведение экскурсий.

По словам начальника отдела приема и выдачи разрешительных документов Министерства по курортам и туризму Абхазии Кристины Лакербая, аттестация позволяет улучшить качество экскурсионной услуги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минтуризма: экскурсоводы должны быть всесторонне развиты

Тесты составляют профессионалы: историки, этнологи, географы, общественные деятели.

Экзамены для гидов проходят в два этапа – тестирование и устное собеседование на знание экскурсионных маршрутов.

Аттестация может меняться из года в год. Комиссия пересматривает вопросы или дополняет их. По итогам аттестации человек получает свидетельство об аттестации и бейдж, который на определенный срок дает ему право работать.

В 2018 году всего было 178 заявок на получение аккредитации на проведение экскурсий. Из них 166 получили право работать.

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Во время аттестации в Минтуризма экскурсоводов также делят на категории в зависимости от их стажа работы и образования. Человек, имеющий высшее образование и стаж работы более пяти лет получает первую категорию. Сюда попадают и те, кто не имеет высшего образования, но стаж работы превышает семь лет. Вторая категория исходит из стажа работы от трех лет и наличия высшего профессионального образования. Если нет высшего образования, то обязателен стаж до пяти лет. Экскурсоводы, имеющие стаж работы до трех лет, остаются без категории.

"В прошлом году из 166 экскурсоводов первую категорию экскурсоводов получили пять человек, вторую – 21, а оставшаяся часть – без категории. Подтверждением стажа работы будет предъявление 50 выездов. То есть 50 путевок в наличии – выписка из диспетчерского журнала будет подтверждать один год стажа работы", – сказала Кристина Лакербая.

Еще одно требование к тем, кто хочет работать в сфере туризма – повышение квалификации.

© Фото : из личного архива Русланы Гергедава Откровения абхазского экскурсовода

"В этом году в Гагре при колледже Кяхир-ипа и при Абхазгосуниверситете будут курсы повышения квалификации. Мы планируем их провести во время весенних каникул, потому что большой сегмент наших экскурсоводов – учителя. Мы хотим, чтобы им было удобно", – рассказала Лакербая.

Категория возможностей

В советское время категории давали экскурсоводам преимущества. Например, надбавки к зарплатам. Сегодня же у Абхазии нет возможности поощрять своих высококвалифицированных работников. Но это пока, в дальнейшем в Минтуризма планируют ввести поощрение.

А пока что по такой градации определяется лишь то, с какой периодичностью экскурсовод проходит аттестацию.

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"Сегодня экскурсовод – фактически частное лицо, они работают больше 90 % на частные компании. Мы же градируем их от прохождения ежегодной аттестации. Например, экскурсовод первой категории проходит аттестацию раз в пять лет. Экскурсовод второй категории – раз в три года. Бывает, сталкиваемся с такими ситуациями, когда экскурсовод со стажем 10-15 лет работает наравне с молодежью, которая имеет один год стажа работы, либо только-только начал. То есть должна быть градация. Человек, который имеет больше опыта, больше работал в экскурсионном деле, намного выше, чем тот, который сегодня начинает", – считает начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Министерства по курортам и туризму Абхазии.

Все остальные должны три года подряд проходить аттестацию и предъявлять свои справки о выездах, которые подтверждают стаж работника.

По данным Кристины Лакербая, сегодня в Абхазии насчитывается 500 экскурсоводов. Но не все востребованы.

"Экскурсовод – лицо, которое должно отвечать определенным требованиям. А брат, сестра, товарищ – этого не должно быть. Какой бы ты хороший брат ни был, если ты плохой экскурсовод, тебя не отправят на экскурсию, потому что фирма может потерять клиента", – отметила Кристина Лакербая.

По ее мнению, в первую очередь, если человек хочет работать с туристами, он должен знать не только историю, но и психологию, находить общий язык со всеми клиентами.

"Есть экскурсоводы от бога, есть те, кто только начинает ,и у них пока что-то не так получается. Работа экскурсовода – очень сложная профессия, – уверена Лакербая. – Кроме знания маршрута, он должен уметь находить подход к каждому туристу. Когда в автобусе 50 человек, если один начнет возмущаться, естественно многие его могут поддержать, экскурсовод не должен допускать, чтобы люди обратно возвращались. Если человек решил куда-то поехать, то он должен туда попасть".