Ираклий Тужба: пытаемся решить проблему, связанную с непризнанием наших паспортов

Заместитель главы дипломатического ведомства Республики Абхазия Ираклий Тужба в интервью Sputnik рассказал о развитии отношений с другими странами, перспективе признания абхазских паспортов для передвижения по миру и о многом другом.

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– Ираклий Вахтангович, обозначьте самые актуальные вопросы, которые решает сегодня Министерство иностранных дел республики.

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– Существует ряд наиболее важных и актуальных направлений. Прежде всего это дальнейшее развитие и укрепление отношений с нашим главным стратегическим партнером – Российской Федерацией. За прошедшие годы между Абхазией и Россией уже подписано около 140 различного рода межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений и соглашений с регионами России. Это говорит о том, что отношения между нашими странами продолжают интенсивно развиваться и укрепляться. Россия оказывает серьезную поддержку в обеспечении безопасного и стабильного развития нашей республики, в социально-экономическом обеспечении. Это нам дает возможность с оптимизмом смотреть в будущее. Есть ряд стран, которые признали независимость Абхазии, мы поддерживаем тесные контакты с этими странами, у нас развиваются отношения.

В силу каких-то политических и географических обстоятельств есть определенные сложности для развития, в частности, бизнеса и торговли, но на политическом уровне отношения продолжают развиваться. В прошлом году нашу независимость признала Сирийская Арабская Республика – это одно из ключевых государств Ближнего Востока. Для нас это очень важный на сегодняшний день партнер, с которым мы планируем очень интенсивно развивать взаимоотношения. Благодаря нашему партнерству с Сирией, мы надеемся, что сможем развить отношения и с другими странами этого региона. У нас идет текущая работа, сейчас мы свои коммуникации с Сирией проводим посредством посольства Сирии в Москве. Сейчас проводятся консультации, речь идет о том, чтобы создать возможность для открытия посольств в Абхазии и Сирии, ведется техническая работа в этом направлении.

В прошлом году состоялся визит президента Абхазии в Сирию, в ходе которого прошли встречи на высшем уровне и был подписан ряд соглашений, в том числе базовый Договор о дружбе и сотрудничестве.

– Так как в этом регионе у нас есть дружественная страна, возможно, будут налажены отношения и с другими странами, о каких государствах может идти речь?

– Учитывая тот факт, что наша работа проходит на фоне беспрецедентного внешнего давления, прежде всего со стороны США и их западных партнеров, работа ведется не только в регионе Ближнего Востока, но и во всех регионах мира. Вы знаете, какие события происходят в Венесуэле, это один из наших главных партнеров, страна, признавшая нашу независимость. Сегодня внутриполитическая ситуация, которая развивается в Венесуэле, во многом инспирирована извне, и мы прекрасно понимаем, кто эти события искусственно развивает. Мы сталкиваемся с тем, что фактически Соединенные Штаты абсолютно цинично вмешиваются во внутренние дела суверенного государства, при этом абсолютно игнорируя и нарушая все установленные международные нормы.

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На сегодняшний день мы исходим из того, что единственным руководителем является Мадуро, мы продолжаем поддерживать отношения с легитимным руководством Венесуэлы. Это руководство демонстрирует свою жизнеспособность, несмотря на очень серьезное внешнее давление, в том числе речь идет о политическом, экономическом давлении, порой речь идет о военном вторжении.

– Жители нашей страны сталкиваются с большими проблемами, связанными с передвижениями по миру. Будет ли МИД Абхазии решать эту проблему, и, может быть, есть определенные шаги с учетом недавнего заявления Организации Непредставленных Народов и Наций?

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– Это очень важная проблема для всей нашей республики. Вопрос свободы передвижения очень актуален для наших граждан, ни для кого не секрет, что большая часть граждан Абхазии обладают вторым гражданством – российским. Сейчас вопрос стоит о том, что порядка 30% населения не обладают вторым российским гражданством, для них возникает проблема с передвижением, в основном это молодые люди до 30 лет. Они полны решимости осваивать мир, ездить за пределы Абхазии, узнавать что-то новое, в том числе получать образование, но они лишены этой возможности, и это очень серьезная гуманитарная проблема.

Мы пытаемся озвучить эту проблему прежде всего перед европейским сообществом, чтобы было принято позитивное решение в отношении граждан Абхазии. Мы изучали мировой опыт, где есть прецедент, примеры, когда представители частично признанных стран, не являющихся членами ООН и других международных организаций, имеют возможность передвигаться по национальным паспортам по миру. В частности, есть пример Северного Кипра, гражданам которого в исключительных случаях США и Британия ставит визы; есть европейский пример, это Косово, когда такие страны, как Словакия, Греция и Испания, не признавая независимости Косово, дают его жителям передвигаться в свои страны. Мы пытаемся обратить внимание европейского сообщества и призвать их к тому, чтобы этот вопрос был решен и для граждан республики.

Я думаю, что это долгосрочная перспектива, несмотря на то, что этот вопрос связан с гуманитарной стороной, но он сопряжен с политическими аспектами. Наша задача заключается в том, чтобы аргументированно доводить свою позицию до представителей международного и европейского сообщества.

Основная проблема для нас заключается в том, что мы лишены возможности быть представленными на тех или иных международных площадках, наше мнение практически нигде не звучит, единственная возможность, которая у нас есть – Женевские дискуссии, где Абхазия полноценно участвует, посредством этого формата мы можем озвучивать и доводить свою позицию до представителей международного сообщества.

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– Тем не менее каких-то особых подвижек в переговорном процессе в Женеве не наблюдается, как вы их оцениваете?

– Да, вы правы, и, если честно, прогнозы у нас не очень оптимистичные. Смысл Женевских переговоров заключается в том, чтобы обеспечить безопасность вокруг Абхазии и Южной Осетии. Главная задача – подписать мирный договор с Грузией, которая является источником агрессии по отношению к нам и Южной Осетии. Мы хотим подписать договор о международных гарантиях невозобновления конфликта. Проблема Женевских дискуссий состоит в том, что грузинская сторона и ее американские партнеры пытаются подменить факты и предоставить международному сообществу искаженную картину событий.

Грузия отрицает наличие конфликта между ней Абхазией и Южной Осетией, а существует конфликт между ней и Россией.

До 2008 года у нас был переговорный процесс, где мы были признаны в качестве стороны конфликта, этот процесс стартовал в 1994 году после подписания Московского Соглашения. В Грузии сейчас пытаются забыть об этом, к сожалению, многие представители американской и европейской стороны не знают о существовании этого формата.

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– Расскажите о сотрудниках МИД Абхазии, какая атмосфера царит в коллективе, насколько целеустремленные люди там работают?

– Учитывая масштабы нашей республики, коллектив у нас относительно небольшой, но при этом сплоченный, дружный. В основном это молодые люди, МИД всегда характеризовался как молодой коллектив, в основном это люди, окончившие Абхазский государственный университет, кафедру Международных отношений. Это профессиональные люди, которые имеют возможность накапливать опыт в ходе своей работы, в ходе общения с дипломатами и представителями различных стран. Я хочу пожелать всем нам успехов в нашей сложной и ответственной работе.