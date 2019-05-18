Не нахимичить: ученые обучат жителей Абхазии, как уничтожать вредителей

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. В селах Гудаутского района уже проводятся разъяснительные беседы с жителями о том, как нужно использовать химикаты для борьбы с мраморным клопом, сказал начальник управления сельского хозяйства Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Более двух с половиной тонн мраморного клопа собрали в Абхазии

"К нам три раза приезжали специалисты из "Россельхозцентра" Краснодарского края, они нам помогают в борьбе с мраморными клопами. Мы ходим по селам, рассказываем о правилах уничтожения вредителей. К примеру, вчера посетили два села, собрались люди, которым дали инструкции", - добавил он.

Кварацхелия отметил, что район получил необходимые химические препараты для борьбы с мраморным клопом.

"Мы раздали препараты всем главам сел района, также в городе Гудаута в администрации района есть химикаты, люди могут прийти и получить нужное им количество химикатов бесплатно", - говорит Кварацхелия. Жители сел, которым необходим препарат, могут обращаться в администрации сел.

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Специалист рассказал, что 16 мая они посетили села Приморское и Псырцха, где произрастает наибольшее количество цитрусовых деревьев и где больше всего встречается вредитель.

"Когда мраморные клопы обитали в домах, на чердаках их ловили вручную и затем уничтожали. Теперь вредитель не живет в домах, его можно встретить в садах. Поэтому сейчас мы проводим химическую обработку деревьев и растений", - сообщил он.

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По его словам, краснодарские специалисты рассказывают людям о мерах безопасности при использовании химикатов, что при этом нужно надевать и так далее. В некоторых селах для лечения деревьев используют трактор, если же в саду небольшое количество деревьев, то лечат вручную - речь в основном о садах без цитрусовых.

В июне, когда появится новое поколение мраморного клопа, следует проводить массовые лечения химикатами растений, добавил специалист. Он также сообщил, что в Гудаутский район поступило 600 литров химикатов.

"Согласно правилам безопасности можно употреблять фрукты, ягоды или овощи спустя две недели после их лечения. Поэтому мы рассказываем людям, что нельзя есть фрукты или еще что-то другое сразу после лечения и так далее", - подчеркнул Кварацхелия.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам.