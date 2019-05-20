Оппозиция проводит митинг с требованием перенести выборы президента Абхазии

СУХУМ, 20 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Оппозиция проводит митинг в Сухуме с требованием перенести дату президентских выборов, сообщает с места событий корреспондент Sputnik.
Собравшиеся настаивают на том, чтобы голосование на выборах президента Абхазии перенесли с 21 июля на осень этого года в связи с болезнью лидера оппозиции Аслана Бжания.
Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия Теймураз Хишба считает, что перенос выборов покажет мировому сообществу стремление абхазского народа к демократии.
"Нет ничего важнее, чем жизнь человека. Состояние здоровья Аслана Бжания стабильное, он быстро идет на поправку", - заявил он.
Депутаты Парламента Абхазии проводят специальное совещание, на котором рассматривается инициатива оппозиции.
Лидер блока оппозиционных сил, депутат Народного Собрания Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.
2 мая Блок оппозиционных сил на пресс-конференции Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.
16 мая руководители Общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.
17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.
20 мая Блок оппозиционных сил организовал митинг у здания Парламента Абхазии с требованием перенести дату президентских выборов.
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Выборы президента Абхазии были назначены Народным Собранием республики на 21 июля 2019 года.