Пятьсот сотрудников МВД охраняют порядок у Парламента Абхазии

С требованием о переносе выборов президента Абхазии у здания Парламента республики собралось несколько сотен человек в понедельник 20 мая.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Более пятисот сотрудников МВД задействованы в охране порядка у Парламента Абхазии, сообщил министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба в понедельник 20 мая.

"Весь личный состав МВД поднят по тревоге. Все находятся здесь и ждут решения Парламента. Наша задача - сохранение общественного порядка. Всего в обеспечении порядка задействовано более 500 человек", - сказал Аршба.

Лидер блока оппозиционных сил, депутат Народного Собрания Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оппозиция проводит митинг с требованием перенести выборы президента Абхазии

2 мая Блок оппозиционных сил на пресс-конференции Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители Общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.

20 мая Блок оппозиционных сил организовал митинг у здания Парламента Абхазии с требованием перенести дату президентских выборов.

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Выборы президента Абхазии были назначены Народным Собранием республики на 21 июля 2019 года.