Хаджимба опроверг причастность действующей власти к болезни Бжания

С требованием о переносе выборов президента Абхазии у здания Парламента - Народного Собрания республики собралось несколько сотен человек в понедельник 20 мая.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Болезнь лидера оппозиции Аслана Бжания не выгодна, в первую очередь, самой власти, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник 20 мая.

"Последние события в таком русле, как это сейчас представляют, не выгодны, в первую очередь, самой власти. Хотя, я еще раз говорю, оппозиция или отдельно взятые представители этой оппозиции пытаются представить, что именно власть причастна к этому. Я не собираюсь оправдываться и не собираюсь доказывать обратное. Есть на то соответствующие органы прокуратуры, и если у кого-то есть какие-то данные, они обязаны явиться в структуры и конкретно называть вещи своими именами", - отметил Хаджимба.

Лидер блока оппозиционных сил, депутат Народного Собрания Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оппозиция проводит митинг с требованием перенести выборы президента Абхазии

2 мая Блок оппозиционных сил на пресс-конференции Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители Общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.

© Foto / Пресс-служба Президента Президент Абхазии Рауль Хджимба

20 мая Блок оппозиционных сил организовал митинг у здания Парламента Абхазии с требованием перенести дату президентских выборов.

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Выборы президента Абхазии были назначены Народным Собранием республики на 21 июля 2019 года.