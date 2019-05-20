Парламент поставит на голосование вопрос о переносе выборов президента Абхазии

СУХУМ, 20 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Парламенте Абхазии создана комиссия по обсуждению переноса выборов президента республики.
Оппозиция проводит митинг с требованием перенести дату президентских выборов в республике в связи с состоянием здоровья лидера оппозиции Аслана Бжания.
К протестующим вышла группа депутатов, которые сообщили собравшимся о том, что состоится заседание Парламента, где обсудят возможность переноса выборов президента с 21 июля на осень 2019 года.
Парламентарий сообщили, что состоится голосование по этому вопросу. Депутаты Парламента Абхазии проводят специальное заседание, посвященное инициативе собравшихся людей о переносе выборов.
Лидер блока оппозиционных сил, депутат Народного Собрания Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.
2 мая Блок оппозиционных сил на пресс-конференции Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.
16 мая руководители Общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.
17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.
20 мая Блок оппозиционных сил организовал митинг у здания Парламента Абхазии с требованием перенести дату президентских выборов.
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16 мая сторонники Аслана Бжания выступили с инициативой о переносе выборов президента Абхазии на осень этого года в связи с болезнью своего лидера.