Парламент поставит на голосование вопрос о переносе выборов президента Абхазии

В митинге в поддержку переноса президентских выборов участвуют несколько сотен человек.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Парламенте Абхазии создана комиссия по обсуждению переноса выборов президента республики.

Оппозиция проводит митинг с требованием перенести дату президентских выборов в республике в связи с состоянием здоровья лидера оппозиции Аслана Бжания.

© Foto / Пресс-служба Президента Хаджимба опроверг причастность действующей власти к болезни Бжания

К протестующим вышла группа депутатов, которые сообщили собравшимся о том, что состоится заседание Парламента, где обсудят возможность переноса выборов президента с 21 июля на осень 2019 года.

Парламентарий сообщили, что состоится голосование по этому вопросу. Депутаты Парламента Абхазии проводят специальное заседание, посвященное инициативе собравшихся людей о переносе выборов.

Лидер блока оппозиционных сил, депутат Народного Собрания Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил на пресс-конференции Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оппозиция проводит митинг с требованием перенести выборы президента Абхазии

16 мая руководители Общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.

20 мая Блок оппозиционных сил организовал митинг у здания Парламента Абхазии с требованием перенести дату президентских выборов.

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16 мая сторонники Аслана Бжания выступили с инициативой о переносе выборов президента Абхазии на осень этого года в связи с болезнью своего лидера.