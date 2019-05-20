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Карасин обсудил с представителем ООН подготовку Женевских дискуссий

© Sputnik / Виталий Белоусов
В Абхазии
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Следующий раунд Женевски[ дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе запланирован на июль.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Статс-секретарь - замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в телефонном разговоре с представителем ООН, сопредседателем Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Джиханом Султаноглу, обсудил подготовку нового раунда переговоров, сообщает официальный сайт МИД России.

"Стороны обменялись мнениями о работе совместного механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на границах Абхазии с Грузией, а также о ходе подготовки нового раунда международных дискуссий в Женеве", - сказано в сообщении ведомства.

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© Sputnik / Владимир Федоренко
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Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.

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Следующий раунд женевских переговоров запланирован на июль. К настоящему времени это единственная площадка для диалога представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии.

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Теги:
Женевские дискуссии, МИД РФ, Григорий Карасин


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