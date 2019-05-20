Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В первой половине недели Черноморское побережье Абхазии будет находиться в области повышенного атмосферного давления, во второй половине недели, до выходных, погоду формирует теплый сектор южного Циклона.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik. В первой половине новой рабочей недели в Абхазии ожидается переменная облачность, кратковременный слабый дождь, во второй половине недели, до выходных, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

На выходные, из-за активного выноса тепла с юга, дневные температуры воздуха повысятся на 3-5°С, возможен дождь с грозой, местами туман.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 10 метров в секунду.

Средняя температура воздуха ночью +15°С +20°С, днем +23°С +28°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.